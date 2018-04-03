КДК РФС рассмотрит нецензурные высказывания игрока "Краснодара" Смолова во время матча

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) возбудил дело в отношение нападающего "Краснодара" Федора Смолова. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

В воскресенье в матче 24-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Анжи" (1:1), пропустив гол в добавленное время матча. Смолов был заменен на 85-й минуте встречи, уходя с поля, он нецензурно высказался в адрес трибун, что попало в ТВ-трансляцию.

"КДК возбудил дело в отношении Смолова. Заседание комитета пройдет в среду в 14:00 мск", - сказал Григорьянц.

Глава КДК рассказал, почему дело не рассматривает комитет по этике РФС. "Мы рассматриваем дисциплинарные нарушения, а ненормативная лексика является таковым - до, во время и после матча", - подчеркнул Григорьянц.