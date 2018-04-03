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Повторный поединок между боксерами Головкиным и Альваресом не состоится

Спорт
3 апреля, 22:43 дата обновления: 3 апреля, 22:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Об этом было объявлено на специальной пресс-конференции Альвареса в офисе промоутерской компании Golden Boy Promotions

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Геннадий Головкин

Геннадий Головкин

© EPA/ALEJANDRO BOLIVAR

ТАСС, 3 апреля. Бой-реванш между чемпионом мира по трем престижным версиям в среднем весе Геннадием Головкиным из Казахстана и мексиканским боксером Саулем Альваресом не состоится. Об этом сообщает портал Boxingscene.com.

Во вторник в Лос-Анджелесе в офисе промоутерской компании Golden Boy Promotions состоялась пресс-конференция Альвареса, на которой было объявлено об отмене поединка из-за обвинений боксера в употреблении допинга.

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"Я всегда был честным боксером, горжусь карьерой, на протяжении которой я никогда не делал ничего противозаконного по отношению к чистым спортсменам. Я действительно потрясен тем, что произошло, я сожалею, что это вызвало у людей сомнения в моей честности", - сказал Альварес.

Ранее сообщалось, что повторный поединок между Головкиным и Альваресом должен пройти 5 мая в Лас-Вегасе. Однако в начале марта стало известно, что допинг-проба мексиканца, взятая в рамках добровольного тестирования в феврале, дала положительный результат на кленбутерол. Альварес утверждал, что положительные допинг-тесты были следствием потребления мяса во время тренировочного сбора в Мексике. Дисциплинарная комиссия по делу мексиканского боксера пройдет 18 апреля.

Первый бой между боксерами состоялся 17 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился ничейным результатом, Головкин защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг.

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