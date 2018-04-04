"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграют в четвертьфинале футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 4 апреля. Четвертьфинальные матчи футбольной Лиги чемпионов пройдут в среду в Ливерпуле и Барселоне. Первые встречи проведут английские команды "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", а также "Барселона" с итальянской "Ромой".

Представитель Англии сыграет в полуфинале Лиги чемпионов спустя два года - в 2016 году "Манчестер Сити" на этой стадии проиграл испанскому "Реалу" (0:0, 0:1). "Горожан" тогда возглавлял чилиец Мануэль Пеллегрини, однако клуб уже объявил о скором приходе Хосепа Гвардьолы. Испанцу за два года удалось создать команду, которая считается едва ли не главным фаворитом нынешней Лиги чемпионов. Год назад "Манчестер Сити" в 1/8 финала неожиданно проиграл "Монако" (5:3, 1:3), однако нынешняя команда Гвардьолы кажется едва ли не непобедимой.

"Шахтеру" и "Базелю" "Манчестер Сити" уступил с одинаковым счетом 1:2 при фактической отсутствии турнирной мотивации, когда на поле вышло немало резервистов. Ответная игра 1/8 финала с швейцарцами стала формальностью после гостевой победы "Сити" со счетом 4:0, и Гвардьола позволил себе эксперименты с составом. При этом в 31-м матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" проиграл лишь раз, уже на 16 очков опережая главных конкурентов - земляков из "Юнайтед".

Победить "горожан" сумел лишь "Ливерпуль" - его немецкому наставнику Юргену Клоппу удалось найти противоядие против футбола Гвардьолы с постоянным владением мячом. 14 января "Ливерпуль" победил со счетом 4:3, причем к 84-й минуте счет и вовсе был разгромным - 4:1. "Ливерпуль" переиграл соперника в открытом футболе, как это год назад удалось "Монако". Благо у мерсисайдцев сильнейшие игроки также собраны в атаке, а лучшим в нынешнем сезоне является египтянин Мохаммед Салах, который забил 29 голов в премьер-лиге и шесть - в Лиге чемпионов.

"Ливерпуль" забивает больше "Сити"

К слову, в восьми матчах нынешнего турнира "Ливерпуль" забил 28 мячей, тогда как "Манчестер Сити" - лишь 19. Дважды "Ливерпуль" разгромил соперников по групповой стадии со счетом 7:0 - словенский "Марибор" и московский "Спартак", а в первом матче 1/8 финала в гостях расправился с португальским "Порту" со счетом 5:0. Как и Салах, шесть голов забил сенегалец Садио Мане, тогда как на счету бразильца Роберто Фирмино - семь мячей. В отличие от "Сити", "Ливерпуль" в нынешнем розыгрыше еще не проигрывал, включая квалификацию, где был пройден немецкий "Хоффенхайм".

Однако в чемпионате Англии "Ливерпуль" идет лишь на третьем месте, набрав на 18 очков меньше, чем "Сити" при одной лишней игре. По результативности команда Клоппа (75 голов) уступает лишь футболистам Гвардьолы (88).

Не сыграет в Ливерпуле лучший бомбардир "Сити" аргентинец Серхио Агуэро, который получил травму. Агуэро забил 21 гол в чемпионате и четыре - в Лиге чемпионов.

Матч пройдет на стадионе "Энфилд", начало - 21:45 мск. Главный арбитр - Феликс Брих из Германии.

"Барселона" остается фаворитом

В это же время на стадионе "Камп Ноу" местная "Барселона" примет итальянскую "Рому". В этой паре фаворит очевиден - "Барселона" еще не проиграла ни одного матча в чемпионате Испании, уверенно победив на предыдущей стадии Лиги чемпионов английский "Челси" (1:1, 3:0). "Рома" же не без труда сумела пройти чемпиона Украины "Шахтер" (1:2, 1:0), когда решающим оказался гол, забитый в домашнем матче Эдином Джеко.

Осенью 2015 года "Барселона" и "Рома" встречались в групповой стадии Лиги чемпионов, и испанский клуб дома разгромил римлян - 6:1. С тех пор разница в классе команд меньше не стала, и для "Ромы" выход в четвертьфинал Лиги чемпионов стал прекрасным результатом, учитывая, что в чемпионате Италии команда уже не претендует на титул. "Рома" на 18 очков отстает от лидирующего "Ювентуса", и на финише подопечным Эузебио ди Франческо предстоит борьба за сохранение путевки в Лигу чемпионов.

Ди Франческо возглавил "Рому" перед началом сезона, придя на смену Лучано Спаллетти. 31-летний босниец Джеко остается лидером атак "Ромы", хотя и забил в Лиге чемпионов всего четыре мяча. В прошлом сезоне Джеко стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии (29 мячей), в нынешнем турнире на его счету 14 голов. Отличился Джеко и в субботней игре с "Болоньей", где "Рома" потеряла очки с середняком (1:1).

"Барселона" также свой матч последнего тура завершила вничью, с трудом избежав поражения в гостях от "Севильи" (2:2). Команда Эрнесто Вальверде допускала слишком много ошибок в обороне и центре поля, где не хватало травмированного Серхио Бускетса, и могла проиграть с разгромным счетом. Однако в концовке Луис Суарес и Лионель Месси забили по голу в течение минуты, и "Барселона" продлила беспроигрышную серию в чемпионатах Испании до 37 матчей. Хотя отрыв от идущего вторым "Атлетико" и сократился до девяти очков.

Бускетс попал в список игроков, которые могут сыграть против "Ромы". В атаке вновь должен выйти Месси, который в Севилье появился после небольшой мышечной травмы лишь во втором тайме. Аргентинец забил в нынешней Лиге чемпионов шесть мячей, при этом его напарник Суарес еще не отличился ни разу, хотя все восемь матчей провел в основном составе.

Главным арбитром матча "Барселона" - "Рома" назначен Данни Маккели из Нидерландов. Ответные встречи состоятся 10 апреля в Риме и Манчестере.