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Зидан: футболисты "Реала" счастливы играть с Криштиану Роналду в одной команде

Спорт
4 апреля, 0:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Во вторник "Реал" в гостях разгромил итальянский "Ювентус" со счетом 3:0 в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, Роналду отметился дублем

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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан

© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 4 апреля. Футболисты испанского "Реала" счастливы играть в одной команде с португальским нападающим Криштиану Роналду. Об этом заявил главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, чьи слова приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Во вторник "Реал" в гостях разгромил итальянский "Ювентус" со счетом 3:0 в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Криштиану Роналду отметился дублем и результативной передачей.

"Это была отличная игра - нелегко выиграть в Турине со счетом 3:0. Нам было сложно, но здесь так и должно быть, но тем не менее мы знаем, как вызвать проблемы у соперников, - сказал Зидан. - Криштиану сейчас в хорошей форме, его партнеры счастливы играть с ним. Мы должны радоваться сегодня, но затем надо думать о предстоящей тяжелой работе на протяжении следующей недели, потому что "Ювентус" не сдастся".

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Второй гол в ворота "Ювентуса" Роналду забил ударом в падении через себя. Зидана спросили, является ли мяч, забитый португальцем, более красивым, чем забитый Зиданом в финальном матче Лиги чемпионов 2002 года в составе "Реала" в ворота немецкого "Байера" (2:1). "Эти голы можно сравнивать, но мой красивее", - ответил французский специалист.

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в свою очередь отметил, что отыграть три мяча у "Реала" в гостях будет невозможно. "Реал" уничтожил нас третьим голом, невозможно выиграть три Лиги чемпионов за последние четыре года случайно. Сейчас нам надо думать о чемпионате, а потом лететь в Мадрид, чтобы сыграть наш матч. Я разочарован третьим голом, потому что до него мы все еще могли перевернуть игру в ответном матче, сейчас это невозможно", - сказал Аллегри.

Ответный матч "Реала" и "Ювентуса" пройдет 11 апреля в Мадриде.

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