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"Барселона" благодаря двум автоголам победила "Рому" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Спорт
4 апреля, 23:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу каталонцев

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Футболисты "Барселоны"

Футболисты "Барселоны"

© EPA-EFE/KIKO HUESCA

ТАСС, 4 апреля. Испанская "Барселона" одержала победу над итальянской "Ромой" со счетом 4:1 в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

В матче случилось два автогола, мячи в свои ворота отправили футболисты "Ромы" Даниэле Де Росси (38-я минута) и Константинос Манолас (55). У победителей также голами отметились Жерар Пике (59) и Луис Суарес (87). В составе проигравших отличился Эдин Джеко (80). Впервые за семь матчей не смог забить форвард "Барселоны" Лионель Месси.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов соперники "Барселоны" в пятый раз отмечаются автоголами, при этом лучшим бомбардиром испанской команды в текущем сезоне в турнире является Месси (шесть голов). Это максимальный показатель по количеству автоголов в пользу одной из команд в рамках Лиги чемпионов с сезона-2002/03, тогда соперники "Интера" поразили свои ворота в матчах с итальянским клубом четыре раза.

Ответная встреча между "Ромой" и "Барселоной" пройдет 10 апреля в Риме.

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