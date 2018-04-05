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Глава UFC сообщил, что организация проведет турнир в России в ближайшее время

Спорт
5 апреля, 0:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Ранее российский боец UFC Александр Олейник сообщил о том, что организация проведет свой турнир в России в 2018 году, также запланированы турниры на 2019 и 2020 годы

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Глава UFC Дэйна Уайт

Глава UFC Дэйна Уайт

© EPA/ANTONIO LACERDA

ТАСС, 5 апреля. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) проведет свой турнир в России в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции перед турниром UFC 223 в Нью-Йорке (США) сообщил глава организации Дэйна Уайт.

"Когда UFC приедет в Россию? Скоро, - сказал Уайт. - Это произойдет, мы будем там".

Ранее российский боец UFC Александр Олейник сообщил о том, что организация проведет свой турнир в России в 2018 году, также запланированы турниры на 2019 и 2020 годы. В свою очередь другой российский боец Хабиб Нурмагомедов, который на турнире UFC 223 проведет поединок за титул в легком весе с американцем Максом Холлоуэем, сообщил, что UFC договорился о проведении мероприятия в России в сентябре. "Я слышал, что все детали уже урегулированы, UFC собирается приехать в сентябре, но я не знаю конкретно, - сказал Нурмагомедов. - Что касается моего следующего боя, то я хотел бы провести его в ноябре на [арене] "Мэдисон Сквер Гарден".

UFC является крупнейшей организацией по проведению боев смешанного стиля (ММА). Под эгидой организации выступает большое количество российских бойцов. В 2016 году организацию приобрела компания IMG за $4,2 млрд. Ранее UFC не проводил турниры в России.

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