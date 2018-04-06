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Тренер "Арсенала" Венгер отметил, что в составе ЦСКА много умных и подвижных футболистов

Спорт
6 апреля, 0:51 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, апреля. /ТАСС

Специалист подчеркнул, что считает ЦСКА "очень хорошей командой"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер

© EPA-EFE/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 6 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. Московский ЦСКА сыграл с лондонским "Арсеналом" в атакующий футбол, в составе российской команды много умных и подвижных футболистов. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер.

ЦСКА со счетом 1:4 уступил английскому "Арсеналу" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

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"Я думаю, что ЦСКА - очень хорошая команда, которая показала очень хороший технический уровень. В их составе очень подвижные и умные игроки, они играли в атакующий футбол. Не хочу называть имена, но у них много хороших футболистов", - отметил Венгер.

"Это была сложная игра, в какой-то момент мы даже не смогли зацепиться за мяч. Я очень переживал, ЦСКА мог забить в любой момент, но ближе к перерыву мы забили шикарные голы", - добавил Венгер.

Ответная игра пройдет 12 апреля на "ВЭБ-Арене" в Москве.

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