Россия лишилась шансов в этом сезоне подняться на пятое место в таблице коэффициентов УЕФА

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Поражение московского ЦСКА от лондонского "Арсенала" в Лиге Европы лишило Россию шансов обойти Францию и подняться в этом сезоне на пятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). У России оставались шансы опередить Францию, но для этого ЦСКА необходимо было выиграть во всех оставшихся матчах турнира, включая финал.

В четверг ЦСКА, последний представитель России в еврокубках, в первом матче 1/4 финала Лиги Европы в Лондоне проиграл "Арсеналу" со счетом 1:4. При этом "Марсель", единственная оставшаяся французская команда, в том же турнире проиграл немецкому "Лейпцигу (0:1). Суммарный коэффициент России составляет 53,182 балла, Франции - 55,415. Россия не сможет опередить Францию в нынешнем сезоне даже теоретически.

Не прибавилось очков в копилку и у идущей седьмой Португалии, так как лиссабонский "Спортинг" уступил в Лиге Европы мадридскому "Атлетико" (0:2). Коэффициент Португалии остается прежним (46,915) и не позволяет рассчитывать на шестое место.

Первое место в рейтинге занимает Испания (104,855), второе - Англия (78,319), третье - Италия (75,082), четвертое - Германия (70,998).

Рейтинг УЕФА по итогам текущего сезона определит представительство стран - членов УЕФА в еврокубках сезона-2019/20. Страны, находящиеся на пятом и шестом местах, смогут заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая располагается на седьмой строчке, можно будет делегировать две команды в Лигу чемпионов и три - в Лигу Европы.

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество команд, которые стартовали от страны в еврокубках.

Общий рейтинг страны - сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается 1 очко, за ничью - 0,5. За победу в игре основного раунда - 2 очка, за ничью - 1. За выход команды в групповую стадию стране начисляется 4 очка, за попадание в 1/8 финала - 5. За выход клуба в 1/4 финала, 1/2 финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по 1 очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.