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"Краснодар" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
7 апреля, 18:27 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, апреля. /ТАСС

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу краснодарской команды

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Футболисты "Краснодара"

Футболисты "Краснодара"

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. "Краснодар" одержал победу над санкт-петербургским "Зенитом" со счетом 2:1 в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

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В составе хозяев забитым мячом отметился Александр Ерохин (33-я минута). У гостей отличились Олег Шатов (22), который выступает за "Краснодар" на правах аренды, права на него принадлежат "Зениту", и Виктор Классон (88).

Санкт-петербургская команда в последних пяти матчах чемпионата страны одержала одну победу. "Краснодар" провел свой первый матч после отставки Игоря Шалимова, командой руководит исполняющий обязанности главного тренера Мурад Мусаев.

В турнирной таблице "Зенит" занимает пятое место, набрав 42 очка в 24 играх. "Краснодар" с 44 очками (25 игр) расположился строчкой выше.

В следующем туре "Зенит" примет махачкалинский "Анжи", "Краснодар" также дома сыграет с тульским "Арсеналом". Обе встречи пройдут 14 апреля.

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