Ковальчук назвал победу ХК ЦСКА в серии со СКА заслуженной

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Победа хоккеистов московского ЦСКА над СКА в 1/2 финала Кубка Гагарина является заслуженной. Такое мнение журналистам высказал нападающий петербургской команды Илья Ковальчук.

ЦСКА в шестом матче серии выиграл дома у СКА в овертайме со счетом 3:2 (4-2 в серии) и вышел в финал Кубка Гагарина.

"У нас было много моментов, чтобы забить еще, помимо двух голов. В третьем периоде, кажется, вообще один бросок был по нашим воротам. Но они молодцы, сравняли счет. Хочется их поздравить - эта победа заслуженная, и неважно у кого было преимущество", - сказал Ковальчук.

"Мы не использовали, то что играли большинстве - они выстояли, ловили шайбу на себя и заслуженно победили", - добавил он.

Ковальчук не стал связывать неудачу СКА с победой на Олимпиаде в феврале в Пхёнчхане. 15 игроков из СКА участвовали в олимпийском турнире.

"Олимпиада закончилась 1,5 месяца, у нас были и силы, и эмоции. Как перед такой армией фанатов можно играть по- другому? Нам чуть не везло, у них здорово сыграл вратарь, поэтому некого упрекнуть в раздевалке", - сказал форвард.