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Капитан СКА Дацюк посетовал на плохую реализацию моментов в шестом матче с ЦСКА

Спорт
8 апреля, 21:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Игра состоялась в воскресенье в Москве и завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2

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Павел Дацюк

Павел Дацюк

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Плохая реализация собственных моментов стала главной причиной поражения санкт- петербургского СКА от хоккеистов московского ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий и капитан петербургского клуба Павел Дацюк.

Игра состоялась в воскресенье в Москве и завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2, при этом по ходу матча столичный клуб уступал 0:2. ЦСКА выиграл полуфинальную серию Кубка Гагарина у СКА со счетом 4-2 и вышел в финал турнира. Клуб из Санкт-Петербурга стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России.

"Слова тренеров, сказанные в раздевалке, только там и останутся. Могу сказать, что главной проблемой была реализация, ведь мы создали много моментов, но мало реализовали, а соперники свое забили. Мы допускали какие-то ошибки, ненужные голы нас подвели, но так и складывается плей-офф", - прокомментировал результат противостояния Дацюк.

Хоккеист отказался комментировать возможное продление контракта со СКА, который рассчитан до конца текущего сезона. При этом форвард выразил надежду, что не прощается с болельщиками. "Большое спасибо вообще всем болельщикам российского хоккея, они нас всегда поддерживают, тем более какая была поддержка на Олимпиаде. Это запомнится на всю жизнь, я не прощаюсь, надеюсь", - подытожил Дацюк.

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Нападающий, которому в июле исполнится 40 лет, был капитаном российской сборной на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Команда под руководством Олега Знарка завоевала золотые медали турнира, однако Дацюк отметил, что это не повлияло на результат СКА в Кубке Гагарина. "Олимпиада не помешала, все-таки и в других командах есть олимпийцы. Тот турнир был эмоционален, мы многое пережили вместе, конечно, это все перехлестывало, однако плей-офф есть плей-офф, здесь тоже эмоции, много драк, стычек, это тоже заводит, конечно", - отметил он.

В первые пять минут воскресного матча хоккеисты СКА забросили две шайбы в ворота ЦСКА, которые защищал Илья Сорокин, отличились Никита Гусев и Илья Ковальчук. После этого российских вратарь московского клуба уступил место на льду шведу Ларсу Юханссону, который впоследствии отразил все броски по своим воротам. Предыдущий матч команд в Санкт- Петербурге завершился победой ЦСКА со счетом 1:0, Юханссон также не пропустил ни одной шайбы. "Нервы его не подвели ни в Питере, ни сегодня, он сыграл очень уверенно, но все-таки мы должны были забивать", - похвалил игру вратаря соперников Дацюк.

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