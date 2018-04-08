Хоккеист Дацюк пока не знает, примет ли он участие в чемпионате мира по хоккею 2018 года

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Капитан санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Павел Дацюк пока не знает, примет ли он участие в чемпионате мира 2018 года. Об этом хоккеист сообщил журналистам.

В воскресенье ЦСКА дома со счетом 3:2 в овертайме обыграл СКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина и вышел в финал турнира.

"Не могу сейчас однозначно сказать, завершен для меня сезон или нет, надо подождать. Будем разговаривать по этому поводу, многое еще зависит от здоровья, да и молодым у нас дорога", - сказал Дацюк.

Нападающий является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира 2012 года в составе сборной России. Также на счету Дацюка бронза Олимпийских игр - 2002, одна серебряная (2010) и две бронзовые (2005, 2016) медали мировых первенств.

Чемпионат мира по хоккею 2018 года пройдет в Дании с 4 по 20 мая.