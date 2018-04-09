"Тампа" стала лучшей в Восточной конференции НХЛ после поражения "Бостона" от "Флориды"

ТАСС, 9 апреля. "Бостон" дома проиграл "Флориде" со счетом 2:4 в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и не смог занять первое место в Восточной конференции.

У победителей шайбы забросили Хенрик Боргстрем (2-я минута), Фрэнк Ватрано (17), а также российские форварды Максим Мамин (34) и Евгений Дадонов (59). В составе проигравших отличились Дэвид Бэйкс (9) и Давид Пастрняк (50).

Мамин забросил третью шайбу в сезоне. Всего на счету 23-летнего россиянина 4 очка (3 шайбы + 1 передача) в 26 матчах. Дадонов набрал в этом сезоне 65 (28+37) очков в 74 матчах.

В итоге "Бостон" не смог обойти "Тампу" в борьбе за первое место в Восточной конференции и в Атлантическом дивизионе. Команда осталась второй, набрав 112 очков в 82 матчах. В первом раунде Кубка Стэнли "Бостон" сыграет с "Торонто", а "Тампа" встретится с "Нью-Джерси". "Флорида" заняла девятое место на Востоке и не попала в плей-офф.

Победителем всего регулярного чемпионата ранее стал "Нэшвилл", который впервые в своей истории получит Президентский кубок. Плей-офф стартует 11 апреля. В первом раунде также сыграют пары "Нэшвилл" - "Колорадо", "Вегас" - "Лос-Анджелес", "Виннипег" - "Миннесота", "Анахайм" - "Сан-Хосе", "Вашингтон" - "Коламбус" и "Питтсбург" - "Филадельфия".

Индивидуальные награды и лучшие по статистике

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в седьмой раз в карьере стал обладателем "Морис Ришар Трофи" - приза, вручаемого лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. В активе 32-летнего нападающего 49 шайб в 82 матчах. Второе место в списке снайперов чемпионата занял финн Патрик Лайне из "Виннипега" (44), третье - швед Вильям Карлссон из "Вегаса" (43). В топ-10 также вошли россияне Евгений Малкин ("Питтсбург", 42) и Никита Кучеров ("Тампа", 39).

Канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид завоевал "Арт Росс Трофи" - приз хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков в матчах регулярного чемпионата НХЛ. На счету Макдэвида 108 (41+ 67) очков в 82 играх. Второе место занял канадский нападающий "Филадельфии" Клод Жиру - 102 (34+68) очка в 82 играх. Тройку лучших замкнул Кучеров - 100 (39+61) очков в 80 матчах, четвертое место занял Малкин - 98 (42+56) очков в 78 встречах.

It's go time. #StanleyCup pic.twitter.com/EaHCpFLdRm — NHL (@NHL) 9 апреля 2018 г.

Американский вратарь "Лос-Анджелеса" Джонатан Куик стал обладателем "Уильям М. Дженнингс Трофи" - приза, вручаемого голкиперу (голкиперам), сыгравшему в регулярном чемпионате НХЛ не менее 25 матчей за команду, пропустившую наименьшее количество шайб. По итогам регулярного чемпионата сезона-2017/18 "Лос-Анджелес" пропустил 203 шайбы. Куик провел 63 встречи и пропустил 147 шайб. Его сменщики сыграли меньше 25 матчей, из-за чего не смогли претендовать на приз.

Среди новичков самым результативным с большим преимуществом стал канадский форвард "Айлендерс" Мэтью Барзал, на счету которого 85 (22+63) очков в 82 матчах. Далее расположились Клейтон Келлер из "Аризоны" (65, 23+42) и Янни Гурд из "Тампы" (64, 25+39). Российский защитник Михаил Сергачев набрал 40 (9+31) очков, заняв 13-е место в списке бомбардиров-новичков.

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский стал одним из лучших по матчам "на ноль" и выигранным играм в сезоне. 23-летний россиянин одержал 44 победы, поделив первое место с вратарем "Виннипега" Коннором Хеллебайком. Первую строчку по количеству матчей "на ноль" он поделил с голкипером "Нэшвилла" Пеккой Ринне - по 8.