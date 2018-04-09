Президент ХК "Адмирал" Юсупов покинул свой пост

ТАСС, 9 апреля. Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" Заирбек Юсупов покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба владивостокского клуба.

"Мы успешно завершили самую сложную часть работы по спасению "Адмирала", - отметил Юсупов. - Наши специалисты провели полноценный аудит и взяли под контроль все долговые обязательства клуба, выпрямили все бизнес-процессы, минимизировали расходы на менеджмент, убрали многомиллионные завышенные зарплаты для топ-менеджеров, разобрались с нецелевыми расходами и необоснованной дороговизной некоторых игроков. В конечном итоге позволило сэкономить десятки миллионов рублей, которые в нашем понимании тратились неправильно. Уже сегодня "Адмирал" готов собрать полноценную боевую команду и выступить в сезоне-2018/19 лучше, чем в прошлом, деньги на это в клубе есть и всегда были".

"Все что сейчас нужно клубу - это использовать в новом сезоне готовые алгоритмы по прозрачному расходованию средств от Администрации края и спонсоров клуба. Со своей стороны хочу отметить, что генеральный спонсор клуба Транспортная группа FESCO готова исполнить взятые на себя обязательства и профинансировать "Адмирал" в полном объеме на новый сезон", - добавил бывший президент клуба.

В нынешнем сезоне у владивостокской команды были серьезные финансовые проблемы. До закрытие зимнего трансферного окна 27 декабря клуб из-за задержек заработной платы покинули восемь игроков, включая лидеров команды Владимира Ткачева и Джонатана Блума. Хоккеистам был присвоен статус неограниченно свободных агентов.

ХК "Адмирал" вступил в КХЛ в 2013 году, за пять сезонов трижды пробившись в плей-офф. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ клуб занял 11-е место в Восточной конференции, при этом средняя посещаемость "Фетисов-Арены" снизилась до 4264 человек.