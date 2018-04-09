Оргкомитет ЧМ-2018 проконтролирует первый тестовый матч на стадионе в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 9 апреля. /ТАСС/. Представители оргкомитета чемпионата мира - 2018 проконтролируют первый тестовый матч на стадионе мирового футбольного первенства в Калининграде 11 апреля. Об этом сообщил журналистам в понедельник замминистра спорта РФ Павел Новиков, находящийся в рабочей поездке в области.
"Будет [на тестовых матчах] оргкомитет, он же является по сути дела сегодня и представителем Международной федерации футбола. Поэтому все руководство оргкомитета будет здесь на этом тестовом матче", - сказал Новиков.
Он отметил, что тестовые матчи на стадионах ЧМ-2018 призваны проверить их работу при наличии зрителей и выявить недостатки, которые должны быть устранены до мирового первенства. При этом замглавы Минспорта РФ подчеркнул, что безопасность на аренах обеспечена в полном соответствие с требованиями.
На первый тестовый матч в Калининграде продано 15 тыс. билетов. Встречу проведут местный футбольный клуб "Балтика" и "Крылья Советов" из Самары в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Как сообщил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов, для наблюдения за первой игрой на стадионе аккредитовались порядка 40 иностранных журналистов.
"Приедут [болельщики] из Самары, для них будет организовано специально перемещение и отдельный вход - футбольный клуб "Балтика" это все организует. Кроме того, приедет делегация непосредственно руководства Самары, которая занимается подготовкой тоже к чемпионату, с тем, чтобы посмотреть, как у нас это пройдет, ну и поболеть за свою любимую команду", - добавил зампред областного правительства.
Помимо 11 апреля, тестовые матчи на "Стадионе Калининград" пройдут 21 апреля и 12 мая. Игра 12 мая станет матчем открытия стадиона, рассчитанного на 35 тыс. зрителей, какие команды проведут эту встречу, пока не сообщается.
Калининградский стадион построен на острове Октябрьский. Это пятиэтажное здание (с учетом технического этажа) с тремя ярусами трибун и шестью выходами. Длина футбольного поля 108 метров, ширина 65 метров, с каждой стороны поля также расположены восьмиметровые технические зоны для размещения команд, разминки, размещения прессы и обслуживающего персонала, рассказал ТАСС технический директор стадиона Геннадий Борисов.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).