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Около 2 тыс. человек встретили чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в аэропорту Махачкалы

Спорт
9 апреля, 22:18 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 9, апреля. /ТАСС

Нурмагомедов ранее завоевал титул Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе

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Эл Яквинта и Хабиб Нурмагомедов (справа)

Эл Яквинта и Хабиб Нурмагомедов (справа)

© AP Photo/Frank Franklin

МАХАЧКАЛА, 9 апреля. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. человек встретили российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова в аэропорту Махачкалы после завоевания им титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. На встречу собрались родственники, друзья, знакомые, односельчане и другие болельщики Нурмагомедова из разных городов и районов Дагестана, среди встречающих также были руководство Дагестана, главы министерств, муниципалитетов, именитые спортсмены, артисты, передает корреспондент ТАСС.

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"Мы к этому шли больше 6 лет. То, что вы хотели и то, что мы хотели, случилось. Я благодарен вам, и мы постараемся вас не подводить", - обратился к собравшимся отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

От имени руководства Дагестана чемпиона поздравил председатель правительства республики Артем Здунов. "Желаю вам новых успехов, скорейшего восстановления. Сегодня все внимание приковано к Дагестану. Спасибо за это", - сказал он.

В завершение Хабиб Нурмагомедов поблагодарил за поддержку всех собравшихся. "Большое спасибо всем, кто приехал, поддержал, на самом деле очень приятно. Столько молодежи, столько людей собралось, - сказал чемпион UFC. - Я всегда чувствую вашу поддержку, в будущем меня ждут большие бои".

С импровизированного митинга перед аэровокзалом Хабибу Нурмагомедову из-за толпы болельщиков, которая хотела сфотографироваться с ним, пришлось уходить в оцеплении своих родственников, друзей и полицейских.

29-летний Хабиб Нурмагомедов является уроженцем Республики Дагестан. В воскресенье он впервые в карьере завоевал титул UFC, одержав 26-ю победу (16 досрочно) при отсутствии поражений. Поединок прошел на турнире UFC 223 в Нью-Йорке в ночь с 7 на 8 апреля. Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту единогласным решением судей и стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В UFC Нурмагомедов дебютировал 20 января 2012 года, победив удушающим приемом иранца Камала Шалоруса.

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