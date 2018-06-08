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Барцокас верит, что "Химки" могут победить ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ

Спорт
8 июня, 23:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

В полуфинале "Финала четырех" Единой лиги ВТБ "Химки" победили казанский УНИКС со счетом 76:71

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Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас

© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Химки" могут победить ЦСКА в финале и стать чемпионом Единой лиги ВТБ. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас.

В полуфинале "Финала четырех" Единой лиги ВТБ "Химки" победили казанский УНИКС со счетом 76:71. Благодаря выходу в финал "Химки" обеспечили себе участие в Евролиге в следующем сезоне.

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"По моему мнению, это была решающая игра в этом сезоне, - сказал Барцокас. - Мы потеряли нескольких игроков, вы знаете, нам сегодня не хватало Марковича. В то же время, мы показали характер и вели в счете практически весь матч. При этом мы помнили, что УНИКС никогда не сдается, именно поэтому они выиграли столько матчей в этом сезоне благодаря решающим попаданиям в концовке".

"Когда я пришел летом в клуб, передо мной поставили две цели: выйти в плей-офф Евролиги и сохранить там место, - добавил Барцокас. - Я верю, что мы можем выиграть матч против ЦСКА, если мы сыграем усердно, то у нас будут шансы победить".

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис считает, что его команда не смогла сохранить достаточную концентрацию на протяжении всего матча. "Химки" сегодня играли лучше нас, мы старались, особенно во второй половине, но - сказал Прифтис. - Мы три раза по две минуты теряли концентрацию, в решающих матчах такого нельзя допускать. Думаю, ключевым моментом игры был бросок Дженкинса".

Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.

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