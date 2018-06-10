Баскетболист ЦСКА Родригес признан самым ценным игроком "Финала четырех" Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Испанский защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Серхио Родригес стал самым ценным игроком "Финала четырех" Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В воскресенье ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" со счетом 95:84. Армейцы в седьмой раз подряд стали чемпионами Единой лиги ВТБ.

Родригес в финале набрал 15 очков, сделал два подбора, также он стал лидером в составе ЦСКА по количеству результативных передач (8). В полуфинале против санкт-петербургского "Зенита" (84:67) испанец набрал 21 очко, сделал четыре подбора, три перехвата и пять результативных передач. В первой половине матча он набрал 21 очко и установил рекорд плей-офф Единой лиги ВТБ по количеству очков в первых двух четвертях. В воскресенье в матче за третье место между "Зенитом" и казанским УНИКСом (93:79) этот рекорд побил американский защитник "Зенита" Кайл Курич, набравший 23 очка.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Родригес в среднем набирал 9,2 очка за матч, делал 5,0 передач и 1,9 подбора. В плей-офф испанец в среднем набирал 12,2 очка, совершая 5,6 передач и 1,8 подбора.

Родригес подписал контракт с ЦСКА летом 2017 года. Сезон-2016/17 испанец провел в составе клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия". Он сыграл 68 матчей, в среднем набирая по 7,8 очка, делая 5,1 передачи и 2,3 подбора. С 2010 по 2016 год испанский разыгрывающий выступал за мадридский "Реал", выиграв в составе команды Евролигу в 2015 году. В 2014 году он был признан самым ценным игроком Евролиги.

В составе сборной Испании Родригес выиграл чемпионат мира в 2006 году и чемпионат Европы - 2015. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году он завоевал серебро, а на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро - бронзу.