ЦСКА седьмой раз подряд стал чемпионом Единой лиги ВТБ по баскетболу

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18. В решающем матче "Финала четырех" ЦСКА обыграл подмосковные "Химки" со счетом 95:84.

Самым результативным баскетболистом матча стал российский защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 21 очко, также он сделал девять результативных передач, четыре подбора и три перехвата. В составе ЦСКА лучшим стал американский защитник Кори Хиггингс (20 очков и 2 передачи).

ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ седьмой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в девяти турнирах из десяти, включая выигрыш Промо-кубка в 2008 году. Только в сезоне-2010/11 успех праздновали "Химки", обыграв в финальном матче ЦСКА со счетом 66:64.

Четвертый раз ЦСКА побеждает в Единой лиге ВТБ под руководством греческого тренера Димитриса Итудиса. Итудис возглавил ЦСКА летом 2014 года и с тех пор привел команду к четырем победам в Единой лиге ВТБ из четырех возможных. Также под руководством грека армейцы в 2016 году выиграли Евролигу.

В 25-й раз ЦСКА стал чемпионом России. С 2014 года чемпионом России становится команда, которая показывает лучший результат в плей-офф среди всех российских клубов лиги. В 16-й раз подряд армейцы выиграли чемпионат России. Только два раза в истории чемпионатов России (с 1992 года) ЦСКА не смог одержать победу на турнире, в сезоне-2000/01 и в сезоне-2001/02 первое место занял пермский "Урал-Грейт".

В текущем сезоне этот матч стал девятым между ЦСКА и "Химками". Дважды команды встречались в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, дважды - в регулярном чемпионате Евролиги и четыре раза - в четвертьфинальной серии Евролиги. В восьми матчах победа досталась армейцам. "Химки" выиграли только одну встречу: третий матч четвертьфинала Евролиги (79:73), который прошел в Химках.