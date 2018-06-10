Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦСКА седьмой раз подряд стал чемпионом Единой лиги ВТБ по баскетболу

Спорт
10 июня, 21:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

В финальном матче армейцы обыграли подмосковные "Химки" со счетом 95:84

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18. В решающем матче "Финала четырех" ЦСКА обыграл подмосковные "Химки" со счетом 95:84.

Самым результативным баскетболистом матча стал российский защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 21 очко, также он сделал девять результативных передач, четыре подбора и три перехвата. В составе ЦСКА лучшим стал американский защитник Кори Хиггингс (20 очков и 2 передачи).

ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ седьмой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в девяти турнирах из десяти, включая выигрыш Промо-кубка в 2008 году. Только в сезоне-2010/11 успех праздновали "Химки", обыграв в финальном матче ЦСКА со счетом 66:64.

Смотрите также

Ватутин: ЦСКА подошел в полной концентрации к решающим матчам "Финала четырех"

Баскетболист ЦСКА Родригес признан самым ценным игроком "Финала четырех" Единой лиги ВТБ

Нандо де Коло из ЦСКА признан самым ценным игроком года в Единой лиге ВТБ

Четвертый раз ЦСКА побеждает в Единой лиге ВТБ под руководством греческого тренера Димитриса Итудиса. Итудис возглавил ЦСКА летом 2014 года и с тех пор привел команду к четырем победам в Единой лиге ВТБ из четырех возможных. Также под руководством грека армейцы в 2016 году выиграли Евролигу.

В 25-й раз ЦСКА стал чемпионом России. С 2014 года чемпионом России становится команда, которая показывает лучший результат в плей-офф среди всех российских клубов лиги. В 16-й раз подряд армейцы выиграли чемпионат России. Только два раза в истории чемпионатов России (с 1992 года) ЦСКА не смог одержать победу на турнире, в сезоне-2000/01 и в сезоне-2001/02 первое место занял пермский "Урал-Грейт".

В текущем сезоне этот матч стал девятым между ЦСКА и "Химками". Дважды команды встречались в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, дважды - в регулярном чемпионате Евролиги и четыре раза - в четвертьфинальной серии Евролиги. В восьми матчах победа досталась армейцам. "Химки" выиграли только одну встречу: третий матч четвертьфинала Евролиги (79:73), который прошел в Химках.

Смотрите также

Баскетболист "Зенита" Карасев в ближайшее время определится с местом продолжения карьеры

"Зенит" второй раз в истории занял третье место в баскетбольной Единой лиге ВТБ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
THR: актер Джексон Оделл умер на 21-м году жизни
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
4
Около 1,7 тыс. человек участвуют в митинге оппозиции в Москве
5
Первый зампостпреда РФ при ООН подвергся нападкам в Twitter из-за своей публикации о MH17
6
В Грузии задержаны подозреваемые в избиении российских парапланеристов
7
Меркель: возвращение РФ в G7 возможно, но нужен прогресс в реализации "Минска"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости