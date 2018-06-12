ФК "Реал" объявил о назначении Лопетеги главным тренером после ЧМ-2018

ТАСС, 12 июня. Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги возглавит мадридский "Реал" после чемпионата мира в России. О назначении специалиста на пост главного тренера объявила пресс-служба "Реала".

Контракт с 51-летним специалистом рассчитан на три года. Отмечается, что тренер присоединится к клубу после чемпионата мира в России.

Лопетеги возглавляет сборную Испании с июля 2016 года. Под его руководством команда одержала 14 побед в 20 матчах. Также специалист работал со сборными Испании не старше 21 года и не старше 19 лет, с которыми выигрывал чемпионат Европы. С 2014 по 2016 год Лопетеги возглавлял португальский "Порту".

31 мая Зинедин Зидан покинул пост главного тренера "Реала" по собственному желанию. В качестве главного тренера мадридского клуба Зидан трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды - Суперкубок УЕФА (2016, 2017), дважды клубный чемпионат мира (2016, 2017), чемпионат Испании (2016/17) и Суперкубок Испании (2017).

До прихода французского специалиста "Реал" не выигрывал национальное первенство на протяжении пяти лет. По ходу первого полноценного сезона Зидана на посту главного тренера (2016/17) "Реал" добился рекордной беспроигрышной серии в истории клуба - 40 матчей. По итогам 2017 года Зидан был признан лучшим тренером мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и авторитетного французского журнала France Football.

На групповом этапе испанская команда сыграет против сборных Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.