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"Каролина" выбрала россиянина Свечникова под вторым номером на драфте НХЛ

Спорт
23 июня, 3:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Под первым номером на драфте-2018 ушел шведский защитник Расмус Далин, который продолжит карьеру в "Баффало"

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Андрей Свечников (в центре)

Андрей Свечников (в центре)

© AP Photo/Michael Ainsworth

ТАСС, 23 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" выбрал под вторым номером на драфте новичков 18-летнего российского нападающего Андрея Свечникова. Церемония проходит в Далласе.

Под первым номером клуб "Баффало" выбрал шведского защитника Расмуса Далина.

Свечников в прошедшем регулярном сезоне юниорской Хоккейной лиги Онтарио (OHL) провел 44 игры за "Бэрри Кольтс", в которых набрал 72 очка (40 шайб + 32 передачи). В плей-офф Свечников сыграл восемь игр, забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач. Также он был признан лучшим новичком команды в текущем сезоне.

В составе молодежных и юниорских сборных России Свечников провел 32 матча, в которых набрал 34 очка (17 шайб и 17 результативных передач). На молодежном чемпионате мира в 2018 году Свечников провел пять игр и отдал пять голевых передач. Сборная России заняла пятое место, выбыв в четвертьфинале.

Первый драфт НХЛ состоялся в 1963 году. На прошлогоднем драфте в первом раунде был выбран лишь один россиянин - Клим Костин, его задрафтовал "Сент-Луис" под общим 31-м номером.

Евгений Свечников, брат Андрея, является игроком НХЛ. Он был выбран на драфте 2015 года "Детройтом" в первом раунде под общим 19-м номером. В НХЛ Евгений Свечников провел 16 матчей и набрал четыре очка (2+2).

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