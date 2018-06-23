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"Флорида" под 15-м номером на драфте НХЛ выбрала россиянина Денисенко

Спорт
23 июня, 4:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Нападающий Григорий Денисенко, которому в воскресенье исполнится 18 лет, стал третьим российским хоккеистом, выбранным в первом раунде драфта - 2018

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Григорий Денисенко (справа)

Григорий Денисенко (справа)

© AP Photo/Michael Ainsworth

ТАСС, 23 июня. Нападающий Григорий Денисенко выбран клубом "Флорида" под общим 15-м номером на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в Далласе.

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Денисенко, которому 24 июня исполнится 18 лет, стал третьим российским хоккеистом, выбранным в первом раунде драфта 2018 года. Ранее под вторым номером "Каролиной" был выбран 18-летний Андрей Свечников, а под девятым номером клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" выбрал Виталия Кравцова, признанного лучшим новичком Континентальной хоккейной лиги прошлого сезона.

Денисенко в минувшем сезоне выступал в Молодежной хоккейной лиге за "Локо", в составе команды став обладателем Кубка Харламова. Он провел 31 матч, в которых забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф Денисенко отличился пять раз и дважды ассистировал партнерам в 12 матчах. Также хоккеист провел четыре встречи в плей-офф КХЛ за ярославский "Локомотив", но набранными очками не отметился.

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