"Флорида" под 15-м номером на драфте НХЛ выбрала россиянина Денисенко

ТАСС, 23 июня. Нападающий Григорий Денисенко выбран клубом "Флорида" под общим 15-м номером на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в Далласе.

Денисенко, которому 24 июня исполнится 18 лет, стал третьим российским хоккеистом, выбранным в первом раунде драфта 2018 года. Ранее под вторым номером "Каролиной" был выбран 18-летний Андрей Свечников, а под девятым номером клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" выбрал Виталия Кравцова, признанного лучшим новичком Континентальной хоккейной лиги прошлого сезона.

Денисенко в минувшем сезоне выступал в Молодежной хоккейной лиге за "Локо", в составе команды став обладателем Кубка Харламова. Он провел 31 матч, в которых забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф Денисенко отличился пять раз и дважды ассистировал партнерам в 12 матчах. Также хоккеист провел четыре встречи в плей-офф КХЛ за ярославский "Локомотив", но набранными очками не отметился.