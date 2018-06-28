РУСАДА отказалось от сотрудничества с организаторами Московского марафона

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не намерено продолжать сотрудничество с организаторами Московского марафона, так как не может договориться с ними о том, чтобы все участники забега перед выходом на старт в обязательном порядке прошли антидопинговый онлайн-курс на сайте РУСАДА. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

Незадолго до старта Московского марафона - 2017 его организаторы заключили соглашение с РУСАДА, которое взяло на себя обеспечение антидопингового контроля и проведение образовательных антидопинговых мероприятий в день старта.

"РУСАДА не намерено продолжать сотрудничество с организаторами Московского марафона в связи с расхождением принципиальных позиций РУСАДА и Московского марафона в части следования принципам чистого спорта, не зависящим от профессионального либо любительского состава участников и расхождением по стандартам антидопингового сопровождения спортивных мероприятий, - сказал Ганус. - Для нового РУСАДА принципиальными являются не декларации о борьбе с допингом и формальное антидопинговое сопровождение, а реальные дела, направленные на защиту чистых спортсменов, как профессионалов, так и любителей всех возрастов".

"Готовясь к реальному антидопинговому обеспечению Московского марафона, РУСАДА планировало реализовать широкий спектр информационных, образовательных и предупредительных мероприятий, среди которых - разработка специального антидопингового онлайн-курса для участников марафона, - продолжил собеседник ТАСС. - Информирование и обучение всех участников Московского марафона важно ввиду того, что имена всех его победителей, которые будут протестированы, неизвестны до момента окончания соревнований. В этой связи стоит вопрос правомерности соблюдения антидопинговых правил участниками марафона, которые не прошли предварительное обучение".

Ганус отметил, что среди участников марафона присутствуют как юные бегуны, планирующие свою карьеру в спорте, и их родители, так и профессиональные спортсмены, которые не входят в пулы тестирования. "Если мы говорим о следовании принципам чистого спорта участниками Московского марафона, то позиция его организаторов является несоответствующей нашему пониманию и видению антидопингового сопровождения подобного рода мероприятий в сложный для отечественного спорта момент", - сказал генеральный директор РУСАДА.

По информации ТАСС, организаторы Московского марафона считают, что прохождение образовательного антидопингового курса не должно быть обязательным для спортсменов- любителей, желающих выйти на старт соревнования. По их мнению, предлагаемые РУСАДА ограничения могут помешать привлечению к забегу максимально возможного количества бегунов. Московский марафон в 2018 году пройдет 23 сентября.