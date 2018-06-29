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Симпозиум WADA в 2019 году пройдет 13-14 марта в Лозанне

Спорт
29 июня, 21:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В этот раз симпозиум будет проводиться в течение двух дней, а не трех, как было ранее

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Глава WADA Крейг Риди

Глава WADA Крейг Риди

© EPA/JUAN CARLOS HIDALGO

ТАСС, 29 июня. Следующий ежегодный симпозиум Всемирного антидопингового агентства (WADA) пройдет 13-14 марта 2019 года в швейцарской Лозанне. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

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В этот раз симпозиум будет проводиться в течение двух дней, а не трех, как было ранее. Это связано с тем, что повестка симпозиума будет в основном сосредоточена на обзоре обновленного кодекса WADA, который должен вступить в силу с 2021 года и который должен быть одобрен на всемирной конференции WADA.

Пятая всемирная конференция WADA пройдет с 5 по 7 ноября в польском Катовице. Отмечается, что 4 ноября будет проведено закрытое заседание исполкома WADA. На этой конференции совет учредителей WADA утвердит обновленный кодекс организации. После утверждения кодекса он вступит в силу 1 января 2021 года.

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