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Россиянка Александрова не смогла выйти во второй круг Уимблдонского теннисного турнира

Спорт
2 июля, 18:18 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 2, июля. /ТАСС

В матче первого круга россиянка уступила белоруске Виктории Азаренко со счетом 6:7 (4:7), 3:6

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Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

© EPA/CAROLINE BLUMBERG

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова уступила белоруске Виктории Азаренко в первом круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в Великобритании.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу 28-летней белоруски, отобравшейся в основную сетку турнира через квалификацию, как и ее соперница. Ранее теннисистки между собой не играли.

Во втором круге Азаренко сыграет с чешкой Каролиной Плишковой, которая посеяна на этом турнире под седьмым номером.

Александрова занимает 110-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Азаренко выиграла девять турниров WTA, она идет на 87-й строчке.

Уимблдон завершится 15 июля.

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