Шарапова и Уильямс начинают выступление на Уимблдонском теннисном турнире

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема стартует в понедельник на травяных кортах лондонского района Уимблдон. Английский этап Большого шлема считается старейшим и самым престижным в международном теннисном календаре.

В нынешнем году титул будут защищать швейцарец Роджер Федерер и испанка Гарбинье Мугуруса, при этом в женском турнире вновь основное внимание будет приковано к россиянке Марии Шараповой и американке Серене Уильямс, которые получили здесь 24-й и 25-й номера посева соответственно. Уильямс, после рождения ребенка не имеющая достаточного количества рейтинговых очков, была включена в число сеянных по специальному решению организаторов.

Шарапова и Уильямс попали в разные половины турнирной сетки и могут встретиться лишь в финале. В результате жеребьевки Шарапова в первом матче получила в соперницы успешно прошедшую квалификацию соотечественницу Виталию Дьяченко. Сильнейшими возможными соперницами Шараповой до стадии 1/4 финала являются Елена Остапенко из Латвии (12-й номер посева) и чешка Петра Квитова (8).

Серена Уильямс начнет турнир матчем против Аранты Рюс из Нидерландов.

Под первым номером в женском турнире Уимблдона посеяна румынка Симона Халеп, за которой следуют Каролин Возняцки из Дании (2), Мугуруса (3) и Слоан Стивенс из США (4). В число сеяных, помимо Шараповой, вошли еще две россиянки - Дарья Касаткина (14) и Анастасия Павлюченкова (30). В женском одиночном разряде также выступят Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Наталья Вихлянцева, Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова и прошедшие квалификацию Дьяченко, Вера Звонарева и Евгения Родина.

И снова фаворит - Федерер

В мужском турнире в числе сеяных российских теннисистов нет. Список фаворитов возглавляет Федерер, который пропустил грунтовую часть сезона и планомерно готовился к Уимблдону. 36-летний швейцарец побеждал здесь рекордные восемь раз, всего на счету Федерера 20 титулов на турнирах Большого шлема. Предстоящий Уимблдон Федерер начнет поединком с сербом Душаном Лайовичем.

В числе других фаворитов - испанец Рафаэль Надаль (2), хорват Мартин Чилич (3), Александр Зверев из Германии (4). Из россиян в турнире выступят Михаил Южный, Даниил Медведев, Евгений Донской, Карен Хачанов. Не выступит на домашнем турнире британец Энди Маррей - двукратный победитель Уимблдона (2013, 2016) так и не восстановился после травмы, из-за которой не играл почти год.

На Уимблдонском турнире также пройдут соревнования среди мужских и женских пар, а также в миксте. Год назад в женском парном разряде победили олимпийские чемпионки Екатерина Макарова и Елена Веснина, однако в последнее время спортсменки вместе не выступали, к тому же Веснина пропустит Уимблдон из-за травмы колена.

На Уимблдоне побеждала лишь Шарапова

Уимблдон пройдет в 132-й раз. Призовой фонд нынешнего турнира составляет 34 млн фунтов стерлингов (около $45 млн).

Мужской турнир чаще других выигрывал Федерер - восемь раз, семь титулов у американца Пита Сампраса. Российские теннисисты в финал Уимблдона не выходили, зато в 1973 году в решающем матче играл один из сильнейших советских игроков - Александр Метревели, уступив чеху Яну Кодешу.

У женщин девять титулов у Мартины Навратиловой, которая в разные годы представляла Чехословакию и США, семь раз в Открытую эру побеждали Серена Уильямс и немка Штеффи Граф. В 2004 году на Уимблдоне победила 17-летняя Мария Шарапова, которая в 2011 году уступила в финале Квитовой. В 2010 году добралась до финала Звонарева, проиграв Серене Уильямс.