Российский теннисист Медведев вышел во второй круг Уимблдона

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над хорватом Борной Чоричем в первом круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут и завершилась победой 22-летнего россиянина над хорватом, посеянным на турнире под 16-м номером, со счетом 7:6 (8:6), 6:2, 6:2. Теннисисты второй раз встречались друг с другом, в их первом очном матче победу одержал Чорич.

Во втором круге Медведев сыграет испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом.

Медведев второй раз играет в основной сетке Уимблдонского турнира. В прошлом году он также вышел во второй круг, где в пяти сетах проиграл бельгийцу Рубену Бемельмансу.

Уимблдонский турнир завершится 15 июля.