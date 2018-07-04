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Митрофанов покинул пост советника председателя правления ФК "Зенит"

Спорт
4 июля, 21:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

С 2007 по 2017 год он занимал пост генерального директора клуба

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Максим Митрофанов.

Максим Митрофанов.

© Евгений Асмолов/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Максим Митрофанов покинул пост советника председателя правления санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" в связи с истечением срока контракта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Митрофанов был назначен на должность советника председателя правления клуба по стадиону и спортивной инфраструктуре в мае прошлого года. С 2007 по 2017 год он занимал пост генерального директора клуба. Президентом и председателем правления клуба является Сергей Фурсенко.

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"Максим Митрофанов покинул "Зенит" в связи с окончанием срока действия его контракта", - сообщили в пресс-службе.

Во время работы Митрофанова на посту гендиректора "Зенит" стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008), чемпионом России (2010, 2012, 2015), обладателем Кубка России (2010, 2016). Также при нем в конце декабря 2016 года был введен в эксплуатацию, а в середине апреля был открыт стадион "Санкт-Петербург", на котором прошли матчи Кубка конфедераций, а также проходят игры чемпионата мира.

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