Митрофанов покинул пост советника председателя правления ФК "Зенит"

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Максим Митрофанов покинул пост советника председателя правления санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" в связи с истечением срока контракта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Митрофанов был назначен на должность советника председателя правления клуба по стадиону и спортивной инфраструктуре в мае прошлого года. С 2007 по 2017 год он занимал пост генерального директора клуба. Президентом и председателем правления клуба является Сергей Фурсенко.

"Максим Митрофанов покинул "Зенит" в связи с окончанием срока действия его контракта", - сообщили в пресс-службе.

Во время работы Митрофанова на посту гендиректора "Зенит" стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008), чемпионом России (2010, 2012, 2015), обладателем Кубка России (2010, 2016). Также при нем в конце декабря 2016 года был введен в эксплуатацию, а в середине апреля был открыт стадион "Санкт-Петербург", на котором прошли матчи Кубка конфедераций, а также проходят игры чемпионата мира.