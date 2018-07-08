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Сборная США по волейболу заняла третье место в Лиге наций

Спорт
8 июля, 20:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

В матче за бронзу американские волейболисты победили команду Бразилии со счетом 3-0

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ТАСС, 8 июля. Сборная США одержала победу над командой Бразилии в матче за третье место в Лиге наций по волейболу. Финальный турнир проходит в пригороде французского Лилля - Вильнев-д'Аске.

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Встреча завершилась со счетом 3-0. Самым результативным игроком матча стал диагональный сборной Бразилии Уоллес де Соуза, набравший 15 очков. Позднее в воскресенье пройдет финал турнира, в котором сыграют сборные России и Франции.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавшую ранее Мировую лигу. В предварительном раунде каждая из 16 сборных сыграла по 15 матчей за пять туров, встретившись с каждым из соперников по разу. По итогам предварительных матчей, которые прошли с 25 мая по 24 июня, пять лучших команд вышли в финальный турнир: России, Сербии, США, Бразилии, Польши, а также сборная Франции на правах хозяйки турнира.

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