Сборная США по волейболу заняла третье место в Лиге наций

ТАСС, 8 июля. Сборная США одержала победу над командой Бразилии в матче за третье место в Лиге наций по волейболу. Финальный турнир проходит в пригороде французского Лилля - Вильнев-д'Аске.

Встреча завершилась со счетом 3-0. Самым результативным игроком матча стал диагональный сборной Бразилии Уоллес де Соуза, набравший 15 очков. Позднее в воскресенье пройдет финал турнира, в котором сыграют сборные России и Франции.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавшую ранее Мировую лигу. В предварительном раунде каждая из 16 сборных сыграла по 15 матчей за пять туров, встретившись с каждым из соперников по разу. По итогам предварительных матчей, которые прошли с 25 мая по 24 июня, пять лучших команд вышли в финальный турнир: России, Сербии, США, Бразилии, Польши, а также сборная Франции на правах хозяйки турнира.