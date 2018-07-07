Французские волейболисты обыграли американцев и вышли в финал Лиги наций

ТАСС, 7 июля. Сборная Франции по волейболу одержала победу над командой США в полуфинале Лиги наций. Финальный турнир проходит в пригороде французского Лилля - Вильнев-д'Аске.

По ходу матча французы вели в счете 2-0, но американцы смогли сравнять счет по партиям - 1-1. В решающем сете французская команда одержала победу со счетом 15:13, выиграв матч - 3-2. Самым результативным игроком стал доигровщик сборной Франции Стефан Буайе, набравший 31 очко.

Соперник сборной Франции по финалу определится позднее в субботу. В другом полуфинале встречаются сборные России и Бразилии. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавшую ранее Мировую лигу. В предварительном раунде каждая из 16 сборных сыграла по 15 матчей за пять туров, встретившись с каждым из соперников по разу. По итогам предварительных матчей, которые прошли с 25 мая по 24 июня, пять лучших команд вышли в финальный турнир: России, Сербии, США, Бразилии, Польши, а также сборная Франции на правах хозяйки турнира. В "Финале шести" команды были разделены на две группы, по две лучшие сборные вышли в полуфинал.