Российские волейболисты сыграют с бразильцами в полуфинале Лиги наций

ТАСС, 6 июля. Сборная Бразилии по волейболу заняла второе место в группе А финального турнира Лиги наций и сыграет с российской командой в полуфинале.

В заключительном матче группы А сборная Франции со счетом 3-0 обыграла команду Сербии. Для французов эта победа стала второй в двух матчах, ранее они обыграли бразильцев (3-2). Бразильцы после поражения в матче с французами одержали победу над сербами (3-0). Французы заняли первое место в группе, бразильцы - второе, сербы - третье.

Ранее в пятницу сборная России в трех сетах обыграла команду США, одержав вторую победу в группе В. В первом матче российская команда одержала победу над польской сборной (3-1). Россияне с первого места вышли в полуфинал Лиги наций, американцы стали вторым, третье место заняли поляки.

В полуфинале сборная России сыграет с командой Бразилии. В другом матче 1/2 финала французы встретятся с американцами. Обе игры состоятся 7 июля. Финал и матч за третье место пройдут 8 июля.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавшую ранее Мировую лигу. Каждая из 16 сборных сыграла по 15 матчей за пять туров, встретившись с каждым из соперников по разу.

По итогам предварительных матчей, которые прошли с 25 мая по 24 июня, пять лучших команд вышли в финальный турнир: России, Сербии, США, Бразилии, Польши, а также сборная Франции на правах хозяйки турнира. В "Финале шести" команды разделены на две группы. По две лучшие сборные вышли в полуфинал.