Сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций

ТАСС, 7 июля. Сборная России по волейболу одержала победу над командой Бразилии в полуфинале Лиги наций. Финальный турнир проходит в пригороде французского Лилля - Вильнев-д'Аске.

Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу российской команды. Самым результативным волейболистом матча стал диагональный сборной России Максим Михайлов, набравший 12 очков.

В финале сборная России сыграет с командой Франции, которая ранее в субботу обыграла американцев со счетом 3-2. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавшую ранее Мировую лигу. В предварительном раунде каждая из 16 сборных сыграла по 15 матчей за пять туров, встретившись с каждым из соперников по разу. По итогам предварительных матчей, которые прошли с 25 мая по 24 июня, пять лучших команд вышли в финальный турнир: России, Сербии, США, Бразилии, Польши, а также сборная Франции на правах хозяйки турнира. В "Финале шести" команды были разделены на две группы, по две лучшие сборные вышли в полуфинал.

Мировая лига была создана в 1990 году и проводилась до 2017 года. Сборная России 22 раза выходила в финальный раунд Мировой лиги. Трижды россияне побеждали в Мировой лиге, пять раз становились вторыми, семь раз - третьими. В прошлом году победу в Мировой лиге одержали французы.