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Шевченко: волейболисты сборной России великолепно выступили в Лиге наций

Спорт
9 июля, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

В воскресенье подопечные Сергея Шляпникова переиграли французов в финальном матче "Финала шести" турнира

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Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России великолепно провела Лигу наций и заслуженно добилась победы в турнире. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

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В воскресенье подопечные Сергея Шляпникова переиграли французов в финальном матче "Финала шести" Лиги наций.

"Это великолепная победа нашей команды, - сказал Шевченко. - Это первый сезон созданной Международной федерацией волейбола Лиги наций, и мы стали ее первыми победителями. В матчах турнира использовались различные схемы, попробовали молодых игроков. Но сейчас надо поздравить наш тренерский штаб и игроков, которые все перетерпели и сумели победить".

Лига наций - новый турнир, он заменил существовавшую ранее Мировую лигу. Мировая лига была создана в 1990 году и проводилась до 2017 года. В прошлом году победу в Мировой лиге одержали французы.

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