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Теннисистка Серена Уильямс обыграла россиянку Родину и вышла в 1/4 финала Уимблдона

Спорт
9 июля, 18:30 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 9, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 36-летней американки

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Серена Уильямс

Серена Уильямс

© EPA-EFE/NEIL HALL

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Евгения Родина уступила американке Серене Уильямс в третьем круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит на кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 36-летней американки, посеянной на турнире под 25-м номером. Ранее соперницы не играли между собой на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Таким образом, в женской сетке осталась только одна представительница России - Дарья Касаткина.

Родина отобралась в основную сетку Уимблдона через квалификацию. Россиянка показала свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема. До этого она трижды останавливалась на стадии второго раунда Открытого чемпионата США (2015-2017).

Турнир завершится 15 июля.

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