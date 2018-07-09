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Ни одна теннисистка из первой десятки посева не вышла в четвертьфинал Уимблдона

Спорт
9 июля, 16:49 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 9, июля. /ТАСС

Это стало известно после того, как чешка Каролина Плишкова, посеянная под седьмым номером на турнире, в четвертом круге уступила голландке Кики Бертенс

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Каролина Плишкова

Каролина Плишкова

© EPA/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Впервые в современной истории тенниса в четвертьфинале женского турнира серии Большого шлема не сыграет представительница из первой десятки посева. Это стало известно после того, как чешка Каролина Плишкова, посеянная под седьмым номером на Уимблдонском турнире, в четвертом круге уступила голландке Кики Бертенс.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:1) в пользу Бертенс. Плишкова была последней представительницей первой десятки посева.

Ранее турнир покинули Симона Халеп (1, Румыния, третий круг), Каролин Возняцки (2, Дания, второй круг), Гарбинье Мугуруса (3, Испания, второй круг), Слоан Стивенс (4, США, первый круг), Элина Свитолина (5, Украина, первый круг), Каролин Гарсия (6, Франция, первый круг), Петра Квитова (8, Чехия, первый круг), Винус Уильямс (9, США, третий круг), Мэдисон Киз (10, США, третий круг).

Уимблдон завершится 15 июля.

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