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Зверев проиграл Гулбису в третьем круге Уимблдонского теннисного турнира

Спорт
7 июля, 22:01 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 7, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 5:7, 6:3, 6:0 в пользу латвийского теннисиста

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Александр Зверев

Александр Зверев

© AP/Ben Curtis

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Представитель Германии Александр Зверев потерпел поражение от латвийского теннисиста Эрнеста Гулбиса в третьем круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит на травяных кортах в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 5:7, 6:3, 6:0 в пользу Гулбиса. Встреча продолжалась 3 часа 25 минут.

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Зверев, занимающий третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), ни разу не проходил на турнирах Большого шлема дальше четвертьфинала. На Уимблдоне лучшим результатом 21-летнего спортсмена является выход в четвертый круг.

В четвертом круге Гулбис, занимающий в рейтинге ATP 138-е место, встретится с победителем матча между австралийцем Ником Кирьосом, посеянным на турнире под 15-м номером, и японцем Кэем Нисикори (24).

Уимблдон завершится 15 июля.

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