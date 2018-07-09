Российский теннисист Хачанов уступил сербу Джоковичу в четвертом круге Уимблдона

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов уступил сербу Новаку Джоковичу и не сумел выйти в четвертьфинал Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в кортах Лондона.

Встреча четвертого круга завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:2 в пользу 31-летнего представителя Сербии, который является 12-кратный победителем турниров серии Большого шлема. Ранее соперники не играли между собой на соревнованиях под эгидой Ассоциации теннисистов профессионалов. В четвертьфинале Джокович (12-й номер посева) встретится с японцем Кэем Нисикори (24).

Хачанов впервые в карьере вышел в четвертый круг Уимблдона. Ранее его лучшим результатом в Лондоне был выход в третий круг соревнований (2017). Также 22-летний россиянин повторил свое лучшее выступление на турнирах серии Большого шлема. В 2017 и 2018 гг. Хачанов доходил до четвертого круга на Открытом чемпионате Франции.

Хачанов оставался последним представителем России в мужском одиночном турнире. Уимблдон завершится 15 июля.