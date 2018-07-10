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Комаров считает, что выступление за "Динамо" помогло ему попробовать свои силы в НХЛ

Спорт
10 июля, 15:54 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 10, июля. /ТАСС

Во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13 Комаров играл за "Динамо" в одной тройке с Александром Овечкиным и шведом Никласом Бэкстремом

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Лео Комаров

Лео Комаров

© Валерий Шарифулин/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Нападающий "Айлендерс" Лео Комаров считает, что выступление за московское "Динамо" поспособствовало его удачному выступлению в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Чемпион мира 2011 года в составе сборной Финляндии Комаров выступал за "Динамо" с 2009 по 2012 год, а также в сезоне-2013/14 и в составе бело-голубых стал обладателем Кубка Гагарина - 2012. С 2014 года Комаров играл за "Торонто", которой не стал продлевать с ним контракт по окончании прошлого сезона. На правах свободного агента хоккеист в межсезонье заключил контракт с "Айлендерс" на четыре года.

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"То, что я играл в Москве за "Динамо" очень помогло, когда я приехал туда (в Торонто). Я уже привык к большому количеству народа. Я не пожалел, что уехал в НХЛ. Для хоккеиста нет лучше места, чем Торонто. Но, если не получается, тоже тяжело, всегда показывают по телевизору, на тренировках по тридцать камер", - отметил Комаров.

"Мне повезло, у меня была в "Динамо" хорошая команда и тренер (Олег Знарок). Из-за этого мне выпал шанс уехать в Торонто и попробовать свои силы там", - добавил хоккеист.

Во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13 Комаров играл за "Динамо" в одной тройке с Александром Овечкиным и шведом Никласом Бэкстремом. Хоккеист не исключил возвращения в столичную команду в случае еще одного локаута. "Динамо всегда было близко ко мне, тут великолепные болельщики, я чувствую себя здесь как дома. Так что все возможно", - сказал Комаров.

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