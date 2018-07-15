Как отечественные СМИ освещали чемпионаты мира по футболу

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу 2018 года собрал в России тысячи журналистов из 30 стран мира. На протяжении месяца они работали в 11 городах страны, рассказывая о надеждах болельщиков, эмоциях футболистов и забитых голах. Перед важнейшей игрой турнира - финальным матчем между сборными Хорватии и Франции - ветераны спортивной журналистики рассказали ТАСС о том, как за 60 лет изменилась работа отечественных СМИ на чемпионатах мира по футболу.

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Советские журналисты дебютировали на ЧМ по футболу одновременно с отечественными футболистами - на турнире 1958 года в Швеции, тогда сборная заняла седьмое место. Все изменил кубок Европы, прошедший через два года во Франции, где сборная СССР заняла первое место. В том же году появился тематический еженедельник "Футбол. Хоккей", перед сеансами в кинотеатрах стали показывать сюжеты о победах футболистов. Чемпионат мира 1966 года был первым, который советские зрители вместе с болельщиками по всему миру смогли смотреть по телевизору.

"Первый чемпионат мира, который показывали, это был 1966 год в Англии - в довольно приличном объеме. В основном показывали игру сборной СССР, я сам смотрел, мы дошли до полуфинала, и матч за третье место был у нас с португальцами, они нас обыграли. Мы заняли четвертое место, но получили медали", - вспоминает комментатор, посол города-организатора ЧМ-2018 Санкт-Петербурга Геннадий Орлов.

С этого времени на чемпионаты мира советские журналисты выезжали группой, куда входили корреспонденты из главных футбольных центров Союза.

"Собиралась группа от министерства спорта - два грузина, один из Ленинграда, один из Армении - по всей стране собирали журналистов, - рассказывает Орлов. - Иногда нас объединяли с тренером, со специалистами, группу обязательно сопровождали офицеры КГБ. Мы получали суточные, к примеру, в США - $22 американских, в Канаде - 18 долларов канадских. [В результате] мы как артисты, возили с собой колбасу, консервы, чтобы какие-то крохи денежные потратить на сувениры".

Иногда задачей журналистов было не только написание материалов. В 1968 году в рамках олимпиады в Мексике проходило заседание судейского комитета ФИФА под руководством главы Международной федерации футбола сэра Стэнли Роуза. Корреспондент "Комсомольской правды", а впоследствии сотрудник ТАСС, Всеволод Кукушкин выступал в качестве переводчика для советского арбитра Николая Латышева.

"Заседание проходило на стадионе "Ацтека", в зале наверху, там было окно, которые выходило на поле, - рассказывает Кукушкин, - для заседания принесли футбольный мяч, обсуждали, сколько шагов с мячом в руках имеет право сделать футбольный вратарь в штрафной площадке. Члены судейского комитета брали мяч, делали шаг, потом били его об пол, ловили, делали следующий шаг и спорили, можно ли сделать еще три шага. В какой-то момент нужно было ударить по мячу, и я подумал, неужто сам сэр Стенли Роуз жахнет по мячу и разобьет стекло? Впрочем, я тогда ничего не написал, тогда было не принято, писали об игре - мяч в воротах и так далее".

Дело техники

С развитием технологий изменились и возможности футбольных журналистов. В 1950-60-х годах фотокорреспонденты передавали свои снимки на родину самолетом, затем у них появилась возможность пользоваться фототелеграфом. Это снижало качество, зато обеспечивало скорость. На тех турнирах, где советские футболисты не выступали, союзные издания закупали фото в фотобанках мировых агентств.

В 1970-х годах прямые трансляции чемпионатов мира становятся повсеместными. Телевизионщикам, футболистам, судьям приходилось адаптироваться к новым реалиям, когда минутная задержка на поле могла нарушить телепрограмму по всему миру.

"В Мюнхене перед матчем закрытия в 1974 году целый час ходили тромбонисты по полю, играли - было красиво, а потом вышли играть сборные ФРГ и Голландии. Судья, англичанин Тейлор, вдруг перед тем, как дать свисток, выясняет, что угловые флажки не поставлены, и задержал матч на три-четыре минуты. А ведь это же работают спутники, телеканалы по всему миру идут, и любая задержка даже на минуты - это серьезно, это денежные обязательства телеканалов", - вспоминает Орлов.

Советское телевидение, как и каналы всего мира, закупало трансляцию, которую комментировали работавшие на стадионе журналисты. Страны Восточной Европы платили вместе, но перечисляли деньги в зависимости от количества телеприемников. Соответственно, основные траты приходились на долю СССР. Трансляции тогда были отнюдь не такими яркими, как сейчас.

"Было три, максимум пять точек съемки на матче, причем камера была неподвижная. К примеру, знаменитая история, когда в матче 1970 года уругвайцы забили СССР на 116-й минуте, мяч как бы вышел за линию, наши остановились, уругвайцы продолжили играть. С той точки, откуда телевизионщики тогда снимали матч, казалось, что мяч вышел, но вот совсем недавно я нашел киносъемку из-за ворот, на которой видно, что мяч не вышел. Поэтому легенда, что нам неправильно забили гол в четвертьфинале, рушится, когда нашли другую точку [съемки]", - рассказал профессор СПбГУ, разработчик и научный руководитель магистерской программы "Спортивная журналистика" Сергей Ильченко.

С 1980-х годов советские журналисты стали привозить свои съемочные группы, которые, как и сейчас, не могли снимать на стадионе, но готовили сюжеты об атмосфере мирового первенства. В те годы количество камер на поле увеличилось, а с чемпионата мира в ЮАР в 2010 году поле снимают одновременно 32 камеры в формате Full HD, включая "камеру-паук", передвигающуюся на тросах над полем. Эта же технология применяется на чемпионате мира в России.

ТАСС на чемпионатах мира

На чемпионаты мира и Олимпийские игры всегда выезжали корреспонденты ТАСС. Вне зависимости от имевшихся в распоряжении технологий они должны были быстро передать информацию о событиях на футбольном поле на родину. "Тассовская работа - это быстро передать информацию: спортивный журналист обязан в течение 15 минут после окончания матча продиктовать отчет", - рассказывает Кукушкин.

"Самым сложным было быстро дозвониться до стенографистки. Помню, наша футбольная команда на Олимпиаде 1972 года играла матч в Аугсбурге, пришлось идти в пресс-центр, заказывать междугородний разговор, потом кричать по буквам [стенографистке], не то что сейчас - на мобильном телефоне пальцем ткнул", - добавляет он.

Самое важное - эмоции

За 60 лет работы на крупнейших футбольных турнирах в отечественной журналистике выработалась определенная школа освещения таких событий. "Советских спортивных журналистов интересовали эмоции. Я никогда не забуду фоторепортаж в "Футболе. Хоккее" с матча Португалия - Бразилия, когда португальцы просто ломали бразильцев. А замен тогда не было, и, помню, такой кадр - Пеле или Гарринча, сломанный, накрытый одеялом, с совершенно грустным выражением лица покидает поле", - рассказывает Ильченко.

С чемпионата мира 1998 года во Франции традицией становятся сообщения о городах, где проходит мировое первенство. "В 1998 году, когда во Франции проводился чемпионат, наши придумали такую обертку, чтобы не только о матчах рассказывать, но обо всех городах, где они проходили. Футбольное обозрение выстраивалось так: сначала город, в котором состоялась игра, потом, как там сыграли", - поясняет Ильченко. Эмоции болельщиков, их радостные или грустные лица остаются важнейшей частью трансляций.

Чемпионат мира в России, возможно, установил рекорд по количеству материалов о происходящем не только на поле, но и за его пределами - о волонтерах, болельщиках, гостях чемпионата, фан-зонах, любительских турнирах, считают эксперты. "Наш чемпионат принес с точки зрения освещения в СМИ то, что всегда всех волновало, то, что происходит вокруг футбола: до матча, после матча - все это стало важнейшим элементом рассказа о самом чемпионате", - отметил Ильченко.

Расширилось также представительство отечественных журналистов на чемпионате. Если ранее речь шла о десятках корреспондентов преимущественно центральных изданий, то теперь праздник футбола освещали блогеры, сотрудники малых интернет-СМИ, региональных телеканалов и радиостанций. Они брали интервью у футболистов, экспертов, вели трансляции из фан-зон. Свободному передвижению способствовали льготы по проезду для представителей прессы.

"На нашем чемпионате прекрасные условия [для журналистов], например, я летал, вел репортаж из Волгограда, и там все очень на уровне - удобно и для пишущих СМИ [и для телеканалов], за этим следит ФИФА. Превзойти [уже существующие требования] невозможно, потому что есть высокий уровень, но условия прекрасные", - считает Геннадий Орлов.

На репортажах о финале в воскресенье внимание журналистов тоже будет приковано не только к полю, но и к болельщикам, к их радостям и разочарованиям. Как подчеркивают ветераны спортивной журналистики, именно поклонники футбола наполняют работу СМИ на чемпионате мира по футболу смыслом, именно для них уже 60 лет корреспонденты снимают, пишут, диктуют и публикуют новости.