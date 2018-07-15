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Как отечественные СМИ освещали чемпионаты мира по футболу

Спорт
15 июля, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Первым чемпионатом мира, который освещали советские журналисты, был турнир 1958 года в Швеции

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу 2018 года собрал в России тысячи журналистов из 30 стран мира. На протяжении месяца они работали в 11 городах страны, рассказывая о надеждах болельщиков, эмоциях футболистов и забитых голах. Перед важнейшей игрой турнира - финальным матчем между сборными Хорватии и Франции - ветераны спортивной журналистики рассказали ТАСС о том, как за 60 лет изменилась работа отечественных СМИ на чемпионатах мира по футболу.

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Советские журналисты дебютировали на ЧМ по футболу одновременно с отечественными футболистами - на турнире 1958 года в Швеции, тогда сборная заняла седьмое место. Все изменил кубок Европы, прошедший через два года во Франции, где сборная СССР заняла первое место. В том же году появился тематический еженедельник "Футбол. Хоккей", перед сеансами в кинотеатрах стали показывать сюжеты о победах футболистов. Чемпионат мира 1966 года был первым, который советские зрители вместе с болельщиками по всему миру смогли смотреть по телевизору.

"Первый чемпионат мира, который показывали, это был 1966 год в Англии - в довольно приличном объеме. В основном показывали игру сборной СССР, я сам смотрел, мы дошли до полуфинала, и матч за третье место был у нас с португальцами, они нас обыграли. Мы заняли четвертое место, но получили медали", - вспоминает комментатор, посол города-организатора ЧМ-2018 Санкт-Петербурга Геннадий Орлов.

С этого времени на чемпионаты мира советские журналисты выезжали группой, куда входили корреспонденты из главных футбольных центров Союза.

"Собиралась группа от министерства спорта - два грузина, один из Ленинграда, один из Армении - по всей стране собирали журналистов, - рассказывает Орлов. - Иногда нас объединяли с тренером, со специалистами, группу обязательно сопровождали офицеры КГБ. Мы получали суточные, к примеру, в США - $22 американских, в Канаде - 18 долларов канадских. [В результате] мы как артисты, возили с собой колбасу, консервы, чтобы какие-то крохи денежные потратить на сувениры".

Иногда задачей журналистов было не только написание материалов. В 1968 году в рамках олимпиады в Мексике проходило заседание судейского комитета ФИФА под руководством главы Международной федерации футбола сэра Стэнли Роуза. Корреспондент "Комсомольской правды", а впоследствии сотрудник ТАСС, Всеволод Кукушкин выступал в качестве переводчика для советского арбитра Николая Латышева.

"Заседание проходило на стадионе "Ацтека", в зале наверху, там было окно, которые выходило на поле, - рассказывает Кукушкин, - для заседания принесли футбольный мяч, обсуждали, сколько шагов с мячом в руках имеет право сделать футбольный вратарь в штрафной площадке. Члены судейского комитета брали мяч, делали шаг, потом били его об пол, ловили, делали следующий шаг и спорили, можно ли сделать еще три шага. В какой-то момент нужно было ударить по мячу, и я подумал, неужто сам сэр Стенли Роуз жахнет по мячу и разобьет стекло? Впрочем, я тогда ничего не написал, тогда было не принято, писали об игре - мяч в воротах и так далее".

Дело техники

С развитием технологий изменились и возможности футбольных журналистов. В 1950-60-х годах фотокорреспонденты передавали свои снимки на родину самолетом, затем у них появилась возможность пользоваться фототелеграфом. Это снижало качество, зато обеспечивало скорость. На тех турнирах, где советские футболисты не выступали, союзные издания закупали фото в фотобанках мировых агентств.

В 1970-х годах прямые трансляции чемпионатов мира становятся повсеместными. Телевизионщикам, футболистам, судьям приходилось адаптироваться к новым реалиям, когда минутная задержка на поле могла нарушить телепрограмму по всему миру.

"В Мюнхене перед матчем закрытия в 1974 году целый час ходили тромбонисты по полю, играли - было красиво, а потом вышли играть сборные ФРГ и Голландии. Судья, англичанин Тейлор, вдруг перед тем, как дать свисток, выясняет, что угловые флажки не поставлены, и задержал матч на три-четыре минуты. А ведь это же работают спутники, телеканалы по всему миру идут, и любая задержка даже на минуты - это серьезно, это денежные обязательства телеканалов", - вспоминает Орлов.

Советское телевидение, как и каналы всего мира, закупало трансляцию, которую комментировали работавшие на стадионе журналисты. Страны Восточной Европы платили вместе, но перечисляли деньги в зависимости от количества телеприемников. Соответственно, основные траты приходились на долю СССР. Трансляции тогда были отнюдь не такими яркими, как сейчас.

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"Было три, максимум пять точек съемки на матче, причем камера была неподвижная. К примеру, знаменитая история, когда в матче 1970 года уругвайцы забили СССР на 116-й минуте, мяч как бы вышел за линию, наши остановились, уругвайцы продолжили играть. С той точки, откуда телевизионщики тогда снимали матч, казалось, что мяч вышел, но вот совсем недавно я нашел киносъемку из-за ворот, на которой видно, что мяч не вышел. Поэтому легенда, что нам неправильно забили гол в четвертьфинале, рушится, когда нашли другую точку [съемки]", - рассказал профессор СПбГУ, разработчик и научный руководитель магистерской программы "Спортивная журналистика" Сергей Ильченко.

С 1980-х годов советские журналисты стали привозить свои съемочные группы, которые, как и сейчас, не могли снимать на стадионе, но готовили сюжеты об атмосфере мирового первенства. В те годы количество камер на поле увеличилось, а с чемпионата мира в ЮАР в 2010 году поле снимают одновременно 32 камеры в формате Full HD, включая "камеру-паук", передвигающуюся на тросах над полем. Эта же технология применяется на чемпионате мира в России.

ТАСС на чемпионатах мира

На чемпионаты мира и Олимпийские игры всегда выезжали корреспонденты ТАСС. Вне зависимости от имевшихся в распоряжении технологий они должны были быстро передать информацию о событиях на футбольном поле на родину. "Тассовская работа - это быстро передать информацию: спортивный журналист обязан в течение 15 минут после окончания матча продиктовать отчет", - рассказывает Кукушкин.

"Самым сложным было быстро дозвониться до стенографистки. Помню, наша футбольная команда на Олимпиаде 1972 года играла матч в Аугсбурге, пришлось идти в пресс-центр, заказывать междугородний разговор, потом кричать по буквам [стенографистке], не то что сейчас - на мобильном телефоне пальцем ткнул", - добавляет он.

Самое важное - эмоции

За 60 лет работы на крупнейших футбольных турнирах в отечественной журналистике выработалась определенная школа освещения таких событий. "Советских спортивных журналистов интересовали эмоции. Я никогда не забуду фоторепортаж в "Футболе. Хоккее" с матча Португалия - Бразилия, когда португальцы просто ломали бразильцев. А замен тогда не было, и, помню, такой кадр - Пеле или Гарринча, сломанный, накрытый одеялом, с совершенно грустным выражением лица покидает поле", - рассказывает Ильченко.

С чемпионата мира 1998 года во Франции традицией становятся сообщения о городах, где проходит мировое первенство. "В 1998 году, когда во Франции проводился чемпионат, наши придумали такую обертку, чтобы не только о матчах рассказывать, но обо всех городах, где они проходили. Футбольное обозрение выстраивалось так: сначала город, в котором состоялась игра, потом, как там сыграли", - поясняет Ильченко. Эмоции болельщиков, их радостные или грустные лица остаются важнейшей частью трансляций.

Чемпионат мира в России, возможно, установил рекорд по количеству материалов о происходящем не только на поле, но и за его пределами - о волонтерах, болельщиках, гостях чемпионата, фан-зонах, любительских турнирах, считают эксперты. "Наш чемпионат принес с точки зрения освещения в СМИ то, что всегда всех волновало, то, что происходит вокруг футбола: до матча, после матча - все это стало важнейшим элементом рассказа о самом чемпионате", - отметил Ильченко.

Расширилось также представительство отечественных журналистов на чемпионате. Если ранее речь шла о десятках корреспондентов преимущественно центральных изданий, то теперь праздник футбола освещали блогеры, сотрудники малых интернет-СМИ, региональных телеканалов и радиостанций. Они брали интервью у футболистов, экспертов, вели трансляции из фан-зон. Свободному передвижению способствовали льготы по проезду для представителей прессы.

"На нашем чемпионате прекрасные условия [для журналистов], например, я летал, вел репортаж из Волгограда, и там все очень на уровне - удобно и для пишущих СМИ [и для телеканалов], за этим следит ФИФА. Превзойти [уже существующие требования] невозможно, потому что есть высокий уровень, но условия прекрасные", - считает Геннадий Орлов.

На репортажах о финале в воскресенье внимание журналистов тоже будет приковано не только к полю, но и к болельщикам, к их радостям и разочарованиям. Как подчеркивают ветераны спортивной журналистики, именно поклонники футбола наполняют работу СМИ на чемпионате мира по футболу смыслом, именно для них уже 60 лет корреспонденты снимают, пишут, диктуют и публикуют новости.

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