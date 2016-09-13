Прекращение нефтеэкспорта из России не ударит по Таллинскому порту

ТАЛЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Решение российской компании "Транснефть" прекратить к 2018 году экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии не станет сильным ударом по Таллинскому порту. Об этом во вторник сообщил председатель правления управляющей портом компании Tallinna Sadam Валдо Кальм.

"Я не стал бы так эмоционально утверждать, что решение российской стороны станет для транзита очень серьезным ударом", - заявил он местному информагентству BNS.

Как уточнил Кальм, спад поставок нефтепродуктов из России уже произошел в 2015 году и частично в 2016 году и в большей степени касается портов Латвии. Он также добавил, что "Транснефть" в основном поставляет светлые виды нефтепродуктов. "В то же время наши клиенты в основном имеют дело с более темными нефтепродуктами, с мазутом. Доля светлых видов нефтепродуктов в нашем портфеле очень мала", - отметил Кальм.

Кальм при этом обратил внимание на то, что порт в Усть-Луге становится все более серьезным конкурентом. "Следует учесть, что конкуренция между портами становится все жестче, и к порту Усть-Луга следует относиться как к очень серьезному конкуренту. Это новый порт, инвестиции в него вкладываются уже долгое время и будут вкладываться еще, так что логично, что свою нефтепродукцию (Россия) направляет в свой же порт", - заявил он.

"Транснефть" к 2018 году прекратит экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики, загрузив свои собственные мощности на Балтике, заявил ранее глава компании Николай Токарев. По его словам, в соответствии с поручением правительства компания переориентирует грузопотоки с прибалтийских портов Вентспилса и Риги на российские балтийские порты - Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск. Токарев сообщил, что в прошлом году через порты Прибалтики переваливалось порядка 9 млн тонн нефтепродуктов, то в этом году - 5 млн тонн.