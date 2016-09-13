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Прекращение нефтеэкспорта из России не ударит по Таллинскому порту

Экономика и бизнес ТЭК
13 сентября, 17:00 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 13, сентября. /ТАСС
"Следует учесть, что конкуренция между портами становится все жестче, и к порту Усть-Луга следует относиться как к очень серьезному конкуренту", - заметил председатель правления Tallinna Sadam
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ТАЛЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Решение российской компании "Транснефть" прекратить к 2018 году экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии не станет сильным ударом по Таллинскому порту. Об этом во вторник сообщил председатель правления управляющей портом компании Tallinna Sadam Валдо Кальм.

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"Я не стал бы так эмоционально утверждать, что решение российской стороны станет для транзита очень серьезным ударом", - заявил он местному информагентству BNS.

Как уточнил Кальм, спад поставок нефтепродуктов из России уже произошел в 2015 году и частично в 2016 году и в большей степени касается портов Латвии. Он также добавил, что "Транснефть" в основном поставляет светлые виды нефтепродуктов. "В то же время наши клиенты в основном имеют дело с более темными нефтепродуктами, с мазутом. Доля светлых видов нефтепродуктов в нашем портфеле очень мала", - отметил Кальм.

Кальм при этом обратил внимание на то, что порт в Усть-Луге становится все более серьезным конкурентом. "Следует учесть, что конкуренция между портами становится все жестче, и к порту Усть-Луга следует относиться как к очень серьезному конкуренту. Это новый порт, инвестиции в него вкладываются уже долгое время и будут вкладываться еще, так что логично, что свою нефтепродукцию (Россия) направляет в свой же порт", - заявил он.

"Транснефть" к 2018 году прекратит экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики, загрузив свои собственные мощности на Балтике, заявил ранее глава компании Николай Токарев. По его словам, в соответствии с поручением правительства компания переориентирует грузопотоки с прибалтийских портов Вентспилса и Риги на российские балтийские порты - Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск. Токарев сообщил, что в прошлом году через порты Прибалтики переваливалось порядка 9 млн тонн нефтепродуктов, то в этом году - 5 млн тонн.

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