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СМИ: депутаты готовы смягчить готовящийся запрет на открытую перевалку угля

Экономика и бизнес Транспорт
13 июля, 10:36 UTC+3

Теперь предлагается вводить запрет не с ноября 2017 года, а с 2019 года

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы доработали законопроект, запрещающий открытую перевалку угля в портах. Теперь предлагается вводить запрет не с ноября 2017 года, а с 2019 года, сообщает газета "Коммерсантъ".

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"По новой редакции (есть у "Ъ"), на морских терминалах в населенных пунктах перевалка и обработка угля открытого типа должна быть запрещена не с ноября 2017 года, а с 1 января 2018 года, а конкретные требования к этим операциям должно установить правительство. Стивидорам дается и переходный период: они должны будут привести в соответствие с требованиями склады, конвейерные системы, перегрузочное и другое оборудование до 1 января 2019 года", - пишет "Ъ".

Прежняя редакция вызвала недовольство бизнеса и ряда депутатов, отрицательные отзывы на нее дали правовое управление аппарата Госдумы, Ассоциация морских торговых портов и Союз транспортников России (СТР). В своем письме 11 июня вице-президент СТР Евгений Казанцев указывает, что проект приведет к закрытию 23 морских терминалов, переориентации угля в порты Прибалтики и Украины, невозможности поставок в страны АТР и Европы. Это чревато потерями госбюджета в 22 млрд руб. и ростом социальной напряженности.

Проблема угольной пыли в портах особенно активно начала обсуждаться в середине июня после того, как на прямой линии с президентом РФ школьник из Находки жаловался Владимиру Путину. Авторы законопроекта объясняли инициативу соображениями экологии и охраны здоровья граждан. Один из них, замглавы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов, вчера на экспертно-консультативном совете фракции "Единой России" в Госдуме отметил, что сейчас в законах нет определения "открытой перевалки" и поэтому они не вводили его и в проект, говорится в публикации. По его словам, введение закрытой перевалки также не рассматривается, правительство может определить термин "открытая перевалка" с привлечением заинтересованных сторон. Предлагаемый двухлетний переходный период может быть скорректирован, добавил он.

Глава департамента госполитики в морском и речном транспорте Минтранса Виталий Клюев также указал, что термин "открытый способ" не определен, добавив, что в РФ нет терминалов с полностью закрытой технологией перевалки угля и более 30 терминалов нужно будет просто закрыть, так как их невозможно переоборудовать. Однако он считает, что можно обойтись и без изменения законов: закон о морских портах позволяет издавать акты правительства и Минтранса по регулированию деятельности в портах. "Нельзя диктовать бизнесу технологии, надо установить цель, которую хотим достигнуть, а уж какими технологиями она будет достигнута - вопрос бизнеса", - цитирует "Ъ" чиновника.

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