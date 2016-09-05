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Эксперты ВАО АЭС будут рекомендовать инновации Белоярской АЭС другим станциям мира

Новости Урала
5 сентября, 14:02 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, сентября. /ТАСС
Особенно они отметили инновации БелАЭС в области инженерно-технического обеспечения, которые могут быть применены на реакторах разных типов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Всемирная ассоциация операторов атомных электростанций (ВАО АЭС) будет рекомендовать лучшие практики Белоярской АЭС (город Заречный, Свердловская область) для распространения на других АЭС мира. Об этом сообщили в пресс-службе Белоярской АЭС.

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"Изучив положение дел, мы нашли сильные стороны и хорошие практики, которые могут быть использованы в других странах мира. Также нашей целью было показать станции, что можно улучшить в ее работе на основе лучших мировых стандартов", - цитирует БАЭС руководителя международной команды экспертов, которые побывали на станции с международной проверкой, Владимира Бандурко (Украина).

"Особенно они (эксперты) отметили инновации БелАЭС в области инженерно-технического обеспечения, которые могут быть применены на реакторах разных типов", - говорится в сообщении станции.

24 международных эксперта ВАО АЭС из девяти стран более двух недель проводили плановую партнерскую проверку Белоярской АЭС. "Они совершали обходы оборудования, изучали документацию, проводили собеседование с руководителями подразделений. О компетентности экспертов говорит такой факт: их общий трудовой стаж в атомной отрасли - 522 года", - отметили в пресс-службе станции. Эксперты проверяли техобслуживание и ремонт, инженерно-техническое обеспечение, опыт эксплуатации и совершенствование производства, радиационную защиту, подготовку персонала, противопожарную защиту, противоаварийную готовность, эффективность оргструктуры и административное управление на Белоярской АЭС.

Белоярская АЭС введена в работу в апреле 1964 года. Первые энергоблоки Белоярской АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находится энергоблок с реактором на быстрых нейтронах промышленного уровня мощности БН-600. На этапе подготовки к сдаче в промышленную эксплуатацию находится энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-800.

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