Документы по делу блогера, ловившего покемонов в храме, поступили в Свердловский облсуд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Документы по делу блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме в Екатеринбурге, поступили в Свердловский областной суд. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Документы по делу Соколовского, адвокат которого подал апелляцию об избрании меры пресечения, поступили в областной суд, позже будет известна дата нового заседания", - сказали в пресс-службе.
6 сентября Кировский районный суд Екатеринбурга принял решение о заключении блогера под стражу на два месяца.
В начале августа блогер Руслан Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови. Видео вызвало неоднозначную реакцию среди верующих. По данным СУ СК РФ по Свердловской области, в отношении блогера возбуждено дело по двум составам преступления по статьям УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".
Во время обыска у молодого человека также были обнаружены и изъяты видеокамера и два штатива, несколько веб-камер, ноутбук, нетбук, профессиональный микрофон, а также шпионская авторучка. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте, и за их незаконное использование предусмотрена уголовная ответственность по статье УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", за данное преступление предусмотрена ответственность вплоть до 4 лет лишения свободы.