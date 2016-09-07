Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Документы по делу блогера, ловившего покемонов в храме, поступили в Свердловский облсуд

Новости Урала
7 сентября, 10:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, сентября. /ТАСС
В начале августа блогер Руслан Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови, видео вызвало неоднозначную реакцию среди верующих
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Документы по делу блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме в Екатеринбурге, поступили в Свердловский областной суд. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Смотрите также

РПЦ не будет просить суд о снисхождении по делу уральского блогера, ловившего покемонов
У блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, обнаружили шпионскую авторучку
СК: ролики блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, содержат признаки экстремизма
В Екатеринбурге суд арестовал на два месяца блогера, ловившего покемонов в храме

"Документы по делу Соколовского, адвокат которого подал апелляцию об избрании меры пресечения, поступили в областной суд, позже будет известна дата нового заседания", - сказали в пресс-службе.

6 сентября Кировский районный суд Екатеринбурга принял решение о заключении блогера под стражу на два месяца.

В начале августа блогер Руслан Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови. Видео вызвало неоднозначную реакцию среди верующих. По данным СУ СК РФ по Свердловской области, в отношении блогера возбуждено дело по двум составам преступления по статьям УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

Во время обыска у молодого человека также были обнаружены и изъяты видеокамера и два штатива, несколько веб-камер, ноутбук, нетбук, профессиональный микрофон, а также шпионская авторучка. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте, и за их незаконное использование предусмотрена уголовная ответственность по статье УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", за данное преступление предусмотрена ответственность вплоть до 4 лет лишения свободы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
8
Российские ученые изучат состав металла древнего кинжала, найденного на Урале
4
Сотрудники Екатеринбургского зоопарка выходили малыша пумы в детском инкубаторе
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Астахов прокомментировал скандал вокруг московской школы N57
2
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
3
Россия может купить крылатые ракеты BrahMos
4
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
5
В Дагестане ликвидированы главарь бандгруппы и пять боевиков
6
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
7
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
Темы дня
Реклама