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Суд рассмотрит апелляцию блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, 8 сентября

Новости Урала
7 сентября, 12:38 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, сентября. /ТАСС
3 сентября Кировский районный суд Екатеринбурга принял решение о заключении Руслана Соколовского под стражу на два месяца
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу адвоката уральского блогера Руслана Соколовского об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Соколовского состоится в 8 сентября", - говорится в сообщении.

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3 сентября Кировский районный суд Екатеринбурга принял решение о заключении блогера под стражу на два месяца.

В начале августа блогер Руслан Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Видео вызвало неоднозначную реакцию среди верующих. По данным СУ СК РФ по Свердловской области, в отношении блогера возбуждено дело по двум составам преступления по статьям УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

Во время обыска у молодого человека были обнаружены и изъяты видеокамера и два штатива, несколько веб-камер, ноутбук, нетбук, профессиональный микрофон, а также шпионская авторучка. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте, и за их незаконное использование предусмотрена уголовная ответственность по статье УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", за данное преступление предусмотрена ответственность вплоть до четырех лет лишения свободы.

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