Школы двух крупных районов Ямала закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Школы Надымского и Пуровского районов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) закрыты на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили во вторник в муниципалитетах.
"В Пуровском районе из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ приостановлен учебный процесс в общеобразовательных учреждениях, а также в учреждениях дополнительного образования спортивной и культурной направленности. Карантин вводится с 7 февраля и продлится до особого распоряжения. Согласно оперативной информации, в течение последней недели в Пуровском районе зарегистрировано 1,2 тыс. случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, эпидпорог среди детей с 7 до 14 лет превышен на 62,5%", - отметили в пресс- службе пуровской администрации.
Также карантин продлен по 10 февраля в школах Надымского района, закрыт детский сад в поселке Приозерный, проведение культурно-массовых мероприятий также под запретом. За последнюю неделю в районе зарегистрирован спад заболеваемости ОРВИ и гриппом на 12,2%, но эпидпорог все еще превышен, уточнили в муниципалитете.