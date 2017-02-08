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На Урале взят под подписку о невыезде владелец собаки, загрызшей ребенка

Новости Урала
8 февраля, 8:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, февраля. /ТАСС
Ему также предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Владельцу одной из собак, насмерть загрызшей 7-летнюю девочку в деревне Пальмино Свердловской области, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом ТАСС сообщил старший помощник руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по региону Александр Шульга.

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"Владельцу одной из двух собак избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, также мужчине предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - сказал Шульга.

По данным собеседника агентства, вопрос по владельцу второй собаки, совершившей нападение на ребенка, решается. "Необходимо дождаться результатов экспертиз", -добавил он.

Ранее сообщалось, что хозяева собак, которые насмерть загрызли девочку в деревне Пальмино, задержаны. Животных умертвили.

5 февраля в правоохранительные органы Таборинского района поступило сообщение о том, что на детской площадке в Пальмино обнаружено тело 7-летней девочки с ранами, характерными для укусов, и следами когтей животных, как предполагается, собак. По данному факту Тавдинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ.

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