На Урале взят под подписку о невыезде владелец собаки, загрызшей ребенка

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Владельцу одной из собак, насмерть загрызшей 7-летнюю девочку в деревне Пальмино Свердловской области, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом ТАСС сообщил старший помощник руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по региону Александр Шульга.
"Владельцу одной из двух собак избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, также мужчине предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - сказал Шульга.
По данным собеседника агентства, вопрос по владельцу второй собаки, совершившей нападение на ребенка, решается. "Необходимо дождаться результатов экспертиз", -добавил он.
Ранее сообщалось, что хозяева собак, которые насмерть загрызли девочку в деревне Пальмино, задержаны. Животных умертвили.
5 февраля в правоохранительные органы Таборинского района поступило сообщение о том, что на детской площадке в Пальмино обнаружено тело 7-летней девочки с ранами, характерными для укусов, и следами когтей животных, как предполагается, собак. По данному факту Тавдинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ.