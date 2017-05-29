СК начал проверку по факту инцидента с полицейскими на фестивале красок на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту инцидента, участниками которого стали полицейские и подростки, пришедшие на фестиваль красок в Челябинске, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По сообщениям местных СМИ, несколько подростков во время мероприятия разрисовали патрульные машины, выкрикивали оскорбления в адрес полицейских и пинали автомобили.

"Двадцать седьмого мая 2017 года при проведении фестиваля красок в Тракторозаводском районе областного центра несколькими подростками были допущены противоправные действия в отношении сотрудников полиции, осуществлявших обеспечение общественного порядка на мероприятии. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка", - уточнили в следственном управлении.

Ранее челябинская полиция начала проверку по фактам нарушения общественного порядка на фестивале красок. Перед мероприятием миссионерский отдел Челябинской епархии обратился в прокуратуру с просьбой проверить мероприятие, в прошлом известное как Фестиваль красок Холи, на соответствие российскому законодательству. В пятницу прокуратура Тракторозаводского района Челябинска вынесла предписание о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремизму и терроризму.

В четверг в администрации Челябинска сообщили, что не видят оснований для запрета фестиваля красок.

Позиция организаторов фестиваля

Организаторы фестиваля сообщили, что как такового мероприятия не было, так как руководство торгово- развлекательного комплекса "Горки", где все должно было пройти, расторгло договор о предоставлении территории. Им удалось договориться с соседним магазином о размещении торговой палатки с красками, но проводить мероприятие с ведущими на сцене не стали.

"Люди пришли, они чего-то ждали, а в итоге машина полиции заехала прямо в центр толпы, молодежь ее окружила и, скорее всего, как-то некорректно себя повела. Мы, как организаторы, не могли этому помешать, потому что если бы мы поставили сцену на несогласованной территории и начали руководить людьми - штраф от пятисот тысяч рублей", - сказал представитель арт-проекта "Вместе Зажигаем" Артем Сергеев, добавив, что 28 мая мероприятие было отменено уже полностью.