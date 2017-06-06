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Погодные аномалии на Урале будут продолжаться из-за усиления парникового эффекта

Новости Урала
6 июня, 14:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июня. /ТАСС

По мнению ученых УрФУ, число сильных ливней, засух, бурь будет расти, в том числе и в нетипичных для таких явлений регионов. Главным образом это коснется следующих поколений

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Проведение аварийно-восстановительных работ после сильного ветра 3 июня в Свердловской области

Проведение аварийно-восстановительных работ после сильного ветра 3 июня в Свердловской области

© ГУ МЧС по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Число и масштабы аномальных погодных явлений, подобных урагану, который 3 июня прошел по территории Свердловской области, будет увеличиваться из-за усиления парникового эффекта. Об этом во вторник сообщил журналистам заведующий лабораторией физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета (УрФУ) Вячеслав Захаров.

"Климатологи уже не одно десятилетие говорят о том, что именно из-за растущего парникового эффекта, из-за глобального потепления число таких аномальных событий как сильные ливни, засухи, бури, будет расти, в том числе и в нетипичных для таких явлений регионов. Эти события будут нарастать, главным образом это коснется следующих поколений, и им просто придется адаптироваться жить в таких условиях. Это будет чаще происходить, в том числе и в Свердловской области: ураганы, ливни, аномальная засуха", - сказал Захаров.

Он добавил, что сейчас совместно с командами немецких и французских специалистов ведутся работы по проверке современных климатических моделей, с помощью которых, после определенных доработок, можно прогнозировать, как поведет себя региональный климат в будущем.

"Главная наша задача - предсказать, как будет меняться климат в ближайшие десятилетия, особенно в регионах российской Арктики, где потепление идет очень быстро. Научного оборудования для климатического мониторинга, конечно, недостаточно для такой огромной территории как наша страна, поэтому климатический мониторинг в России, в особенности для обширных Сибирских регионов - белое пятно по насыщенности оборудованием", - пояснил ученый ТАСС.

Мощная гроза и сильный ветер на Среднем Урале 3 июня привели к массовым отключениям. По данным властей, свыше 100 тыс. человек остались без электроснабжения, было обесточено 88 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске, там был введен режим ЧС. В результате разгула стихии погиб один человек, 11 были госпитализированы, 10 из них - в Свердловской области, один - в Челябинской.

В настоящее время энергоснабжение всех 48 населенных пунктов Свердловской области, пострадавших от урагана, восстановлено. Локальные работы на распределительных сетях низкого напряжения продолжаются в Староуткинске и Нижнем Тагиле, к утру 6 июня без электричества здесь оставались 525 потребителей.

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