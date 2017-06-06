На Урале восстановлено энергоснабжение всех населенных пунктов после урагана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Энергоснабжение всех 48 населенных пунктов Свердловской области, пострадавших от урагана 3 июня, восстановлено, сообщил во вторник департамент информационной политики губернатора региона.

"Энергоснабжение всех 48 населенных пунктов, прерванное ураганным ветром 3 июня, восстановлено. По данным регионального штаба энергобезопасности, аварийно-восстановительные мероприятия на объектах, обеспечивающих системное энергоснабжение области, завершены, ресурс подается на все территории. Локальные работы на распределительных сетях низкого напряжения продолжаются в Староуткинске и Нижнем Тагиле. К утру 6 июня без электричества здесь остаются 525 потребителей", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что работы по их подключению к источникам питания будут завершены в течение суток.

Мощная гроза и сильный ветер на Среднем Урале привели к массовым отключениям. По данным властей, свыше 100 тыс. человек остались без электроснабжения, было обесточено 88 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске, там был введен режим ЧС. В результате разгула стихии погиб один человек, 11 были госпитализированы, десять из них - в Свердловской области, один - в Челябинской.