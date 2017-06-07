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Прерванное из-за урагана трамвайное сообщение в Нижнем Тагиле восстановят к выходным

Новости Урала
7 июня, 15:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, июня. /ТАСС

К 11 июня город будет очищен на 80-90%, на помощь в расчистке территорий выводят технику и людей крупные промышленные предприятия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Движение трамваев в Нижнем Тагиле (Свердловская область), где продолжают ликвидировать последствия урагана, планируют восстановить в течение трех суток. В муниципалитете начинают работать комиссии по оценке ущерба, нанесенного стихией, сообщили в среду в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

"Для полного восстановления движения городского электротранспорта отведено еще трое суток. Предстоит провести большой объем работ на маршрутах из центра города в Дзержинский район и Северный поселок. Активно ведется расчистка территории социальных объектов, всего пострадало от удара стихии 226 учреждений образования, культуры и спорта. К настоящему моменту от поваленных деревьев освобождены территории 146 из них", - сказали в пресс-службе.

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Там отметили, что весь жилой фонд Нижнего Тагила подключен к электроснабжению. "Согласно сообщению энергетиков, с 12:00 мск 7 июня все жилые микрорайоны Нижнего Тагила обеспечены электроэнергией. Остается ряд вопросов по снабжению некоторых промышленных предприятий и загородного оздоровительного лагеря "Северянка", которые планируется снять сегодня. В ближайшее время предстоит решать проблему подачи электричества в пострадавшие садоводческие товарищества", - уточнили в пресс-службе.

Начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко добавил, что к 11 июня город будет очищен на 80-90%, на помощь в расчистке территорий выводят технику и людей крупные промышленные предприятия.

Во время мощной грозы и сильного ветра на Среднем Урале в минувшие выходные погиб один человек, 11 были госпитализированы, 10 из них - в Свердловской области, один - в Челябинской. Разбушевавшаяся стихия привела к массовым отключениям. По данным Минэнерго РФ, около 100 тыс. человек и 303 социально-значимых объектов остались без электроснабжения, было обесточено 100 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске, там был введен режим ЧС.

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